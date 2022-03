ANPI Corato: intervista al presidente di sezione Giovanni Capurso

«Spero solo che si rafforzi la convinzione [...] che le guerre, tutte le guerre sono un orrore. E che non ci si può voltare dall'altra parte, per non vedere le facce di quanti soffrono in silenzio».

(Gino Strada)

"La resa. Ucraini arrendetevi, non difendete la patria dall'invasore. L'ANPI da molto tempo non rappresenta altro che se stessa. Oggi sappiamo che rappresenta anche i valori opposti a quelli che animarono la resistenza".

Giovanni Capurso è già da un anno presidente della sede coratina di uno degli ultimi baluardi dell'antifascismo e del pacifismo italiano: l'ANPI. Ed è proprio in un momento così delicato e complesso come l'incessante evolversi delche, in un'intervista rilasciata ai microfoni di CoratoViva, chiarisce il ruolo dell'associazione nello scenario politico nazionale e pone chiarezza sulle modalità di supporto alle vittime di questa guerra.«Faccio innanzitutto una premessa doverosa: l'a Roma per iniziativa degli stessi esponenti del(Comitato di Liberazione Nazionale) a supporto delle operazioni di Liberazione. Dal 2006, tuttavia, il direttivo nazionale ha deciso di aprire l'iscrizione all'associazione a tutti coloro che condividono i. Lo scopo di questa decisione è permettere all'associazione di continuare a esistere nonostante i partigiani che avevano davvero combattuto fossero sempre di meno per ragioni anagrafiche. Il concetto di antifascismo è semanticamente più ampio e può essere idealmente applicato ad».«L'ANPI da statuto è, sebbene forse sia l'associazione politica per eccellenza. Ciò perché la Resistenza fu guidata da tutti i partiti antifascisti (liberali, democristiani, socialisti, azionisti e comunisti). Tutti i partiti, infatti, ad esclusione di quello fascista naturalmente, subirono le conseguenze di una feroce dittatura fino ad essere considerati illegittimi. Negli anni la quasi totalità degli esponenti politici, a tutti i livelli, vennero mandati al confino, incarcerati e in alcuni casi uccisi per le percosse o furono costretti ad andare in esilio. Ma nel Dopoguerradalla nostra società in quanto non sono mai stati fatti realmente i conti col passato. A questo contribuì il famosodel giugno 1946. In quel periodo era evidente la volontà di Palmiro Togliatti di accreditarsi, di fronte al mondo occidentale, come leader di un grande partito democratico, popolare e moderato. Infatti, il momento storico in cui Togliatti elaborò il disegno di legge era quello in cui già si intravedeva la contrapposizione delle zone d'influenza, e la situazione delicata del Partito comunista italiano suggerì una posizione di prudenza e moderazione, forse eccessiva. La conseguenza fu che per tanti altri casi giudiziari, eccellenti e minori, ci si illudeva di guardare avanti, a un'Italia diversa e nuova».«Ancora oggi c'è una porzione dell'opinione pubblica che ha assunto(emblematico è stato l'assalto alla sede centrale della CGIL) e alcuni partiti di destra non riescono a prenderne le distanze. Lo dovrebbe fare chiaramentema avere il sostegno di questa porzione di elettorato, che corrisponde a una fetta più ampia di quello che a prima vista si possa pensare, fa comodo. Come hanno dimostrato alcune coraggiose inchieste, questi partiti sono anche contaminati al loro interno da componenti estremiste e filofasciste. Inoltre è chiaro che i nazionalismi dell'ultimo periodo, comunemente chiamati 'sovranismi', sono decisamente perdenti in un'epoca in cui si va verso l'unità e la fratellanza dei popoli. È proprio questa unità, che riscontriamo in istituzioni sovranazionali come l'UE, ad aver permesso un'epoca di pace oggi purtroppo minacciata. Ecco, oggi le sinistre interpretano meglio questa esigenza di unità e cambiamento».«Penso chee ciò rientra a mio avviso in una polemica più ampia verso il PD: ultimamente tra Pagliarulo e Letta ci sono stati scambi di opinioni sulla guerra in Ucraina che, pur divergenti, rimangono molto cordiali. Dettociò, il parallelismo che viene oggi fatto tra la guerra in Ucraina e quella partigiana in Italia è decisamente improprio in quanto. In tale ottica è evidente che il recente invito dell'ANPI non sia un richiamo qualunquista alla pace, ma un saggio appello: la disponibilità di armi atomiche, anche da parte di Paesi che lasciano il loro popolo morire di fame, può portare facilmente. Quindi dobbiamo stare molto attenti».«Ultimamente ci siamo attivati in una. Devo dire che è andata ben oltre le aspettative. In particolare, con il supporto di alcune farmacie, abbiamo raccolto. E di questo devo ringraziare il gruppo giovani, da poco costituitosi, sempre in prima linea sul fronte umanitario. La raccolta è ancora in corso. Parallelamente devono andare avanti le. È un aspetto che a mio avviso non va minimizzato. Sui social vedo chi addirittura ridicolizza i pacifisti: è un gravissimo errore. L'ANPI, in tutta Italia,, sta spingendo molto in questa direzione. Le condanne dell'opinione pubblica internazionale, assieme alle sanzioni, può contribuire molto nel fare pressioni su Putin. La manifestazione di Corato, va ovviamente vista come. Se l'uso delle armi non dovesse cessare non escludiamo di farci promotori di altre iniziative simili».