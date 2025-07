Aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2025/2026

Il Comune di Corato informa che dal 10 luglio 2025 e fino al 10 settembre 2025 sono aperte le iscrizioni al servizio di Trasporto Scolastico per l'anno scolastico 2025/2026.Il servizio è destinato agli alunni e alle alunne delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (scuola dell'obbligo) e ai bambini e bambine della Scuola dell'Infanzia Statale "Torre Palomba" e "Madonna Pellegrina" residenti nel territorio comunale, che vivono a oltre 1 km dalla scuola di appartenenza.La domanda deve essere compilata esclusivamente online collegandosi al portale:https://www.autoservizicapogna.itÈ necessario disporre di un indirizzo e-mail valido e allegare copia del documento di riconoscimento del richiedente (fronte/retro); copia della tessera sanitaria e attestazione ISEE in corso di validità (ISEE minorenni se genitori non conviventi)Gli utenti già iscritti troveranno i dati anagrafici precompilati e potranno aggiornarli.La partecipazione al servizio comporta un vincolo contrattuale e il pagamento di una tariffa commisurata all'ISEE, come segue:Fascia ISEETicket (20 corse)Costo TotaleCosto unitarioFASCIA 1 – da € 0,00 a € 3.000,00Esente€ 0,00€ 0,00FASCIA 2 – € 3.000,01 - € 5.000,0020 ticket€ 10,00€ 0,50FASCIA 3 – € 5.000,01 - € 7.500,0020 ticket€ 15,00€ 0,75FASCIA 4 – € 7.500,01 - € 14.000,0020 ticket€ 20,00€ 1,00FASCIA 5 – € 14.000,01 - € 20.000,0020 ticket€ 25,00€ 1,25FASCIA 6 – € 20.000,01 - € 25.000,0020 ticket€ 30,00€ 1,50FASCIA 7 – € 25.000,01 - € 30.000,0020 ticket€ 35,00€ 1,75FASCIA 8 – oltre € 30.000,0020 ticket€ 40,00€ 2,00É prevista una riduzione del 25% per ogni figlio successivo al primo iscritto al servizio.Sono esenti dal pagamento i bambini/e con disabilità grave (ex art. 3 comma 3 Legge 104/1992), previa presentazione della certificazione.In assenza di attestazione ISEE valida, verrà applicata la fascia massima di contribuzione.Per assistenza alla compilazione o informazioni:Telefono: 080.898.64.01 (8:00–13:00 / 15:30–18:30)Email: scuolabus@autoservizicapogna.itÈ inoltre possibile rivolgersi ai Punti di Facilitazione Digitale attivi nel Comune di Corato.Per sedi e orari:327.1391228digifacile.atscorato@gmail.com