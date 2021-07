App Municipium, possibile l'inserimento tra i punti di interesse di negozi e ristoranti

Da oggi, Lunedì 5 Luglio 2021, su iniziativa dell'Assessore alle Attività Produttive Concetta Bucci e del Consigliere Giuseppe Di Bartolomeo, le attività commerciali e di ristorazione di Corato possono promuoversi approdando nella sezione "Punti d'Interesse" di Municipium, l'App che collega i Coratini alla propria Città.Sarà sufficiente inviare una mail a municipium@comune.corato.ba.it, indicando tutte o alcune di queste informazioni: nome attività, descrizione, indirizzo, contatti, orari di apertura e foto (con possibilità di inviare il Menù in caso di attività di ristorazione).L'obiettivo è quello di creare un vero e proprio Database delle attività Coratine, consultabile per categoria, e accessibile da chiunque, sia da chi vive in Città sia da chi a Corato arriva per la prima volta.