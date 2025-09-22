Stadio comunale Sindaco De Benedittis
Finalmente a Corato la riapertura dello stadio comunale

Appuntamento fissato per domattina, martedì 23 settembre

Corato - lunedì 22 settembre 2025 10.02
Sarà celebrata domattina, martedì 23 settembre, a partire dalle ore 10, la riapertura dello stadio comunale con un'apposita conferenza alla quale parteciperanno il sindaco Corrado De Benedittis, i rappresentanti dell'amministrazione comunale e le dirigenze dei servizi comunali impegnati.

«Dopo un'importante opera di riqualificazione, l'impianto sportivo torna finalmente a essere un patrimonio a disposizione delle società sportive e dell'intera comunità. L'evento rappresenta un momento di grande significato per il futuro dello sport locale» si legge nella nota dell'amministrazione.
