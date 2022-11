Questione stadio, la replica dell'amministrazione agli Ultras Corato

«Nel corso delle ultime ore si è fatta particolarmente insistente, da parte della tifoseria del Corato Calcio, la richiesta di riscontri e rassicurazioni riguardo il futuro dello stadio comunale. Di fronte a siffatta insistenza, sia pur legittima, è bene ribadire che Sindaco e assessori preposti sono costantemente e attentamente impegnati per individuare la soluzione più adatta per poter restituire all'intera città un campo sportivo degno di tale nome». Lo hanno sostenuto, in una nota congiunta, il Sindaco, gli assessoried il consigliere delegato«È bene evidenziare infatti che oggi è nelle disponibilità dell'Ente, per espressa volontà di questa amministrazione,, passo questo imprescindibile per poter intraprendere concrete azioni di intervento, parziale o generale. Ora, l'azione politica, con le necessarie condivisioni, deve continuare nell'individuare le giuste direzioni da prendere, mantenendo l'imprescindibile equilibrio tra le diverse priorità che incombono sulla città» hanno aggiunto.«È stata avviata la necessaria ricognizione interna riguardo la capacità di indebitamento dell'Ente, in caso di contrazione di mutuo e si è in attesa dell', che da più parti ci dicono essere imminenti. Come più volte rimarcato, infatti, si ritiene utile e necessario attivarsi per procedere con questa importante opera ma contestualmente è doveroso oltre che ragionevole trovare il giusto equilibrio tra capacità di spesa del Comune e possibilità di accedere ai finanziamenti che potranno, a breve, essere messi a disposizione» hanno spiegato.. Tra l'altro, i lusinghieri risultati, non solo sportivi, che si stanno manifestando certamente non ci lasciano indifferenti. Il nuovo campo sportivo è per la città uno degli elementi di importanza strategica, sicuramente un obbiettivo da raggiungere» hanno concluso De Benedittis, Marcone, Sinisi e Palmieri.