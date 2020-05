Arresti domiciliari per l'ex procuratore capo di Trani Capristo

Il Procuratore della Repubblica di Taranto, nonché ex procuratore capo di Trani, Carlo Maria Capristo, è agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione in atti giudiziari. Lo stesso provvedimento è stato eseguito a carico di un ispettore della Polizia in servizio nella Procura tarantina e di tre imprenditori della provincia di Bari. È quanto si legge sull'agenzia di stampa Ansa.L'inchiesta, cominciata un anno fa, è portata avanti dalla Procura della Repubblica di Potenza.