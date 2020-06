Attivi tutti i servizi sanitari e sociosanitari. Linee guida per accessi in sicurezza

Tornano attivi tutti i servizi sanitari e sociosanitari, compresi quelli sospesi nel periodo di emergenza Covid-19. Tutti coloro con un intervento programmato o una visita prenotata che erano stati sospesi saranno ricontattati per un nuovo appuntamento. È possibile contattare la propria ASL o la struttura di riferimento telefonicamente o via mail, per qualsiasi informazione su attività e servizi. Per prenotare, spostare o disdire una prestazione, è possibile anche contattare il Centro unico prenotazioni - Cup e l'Ufficio relazioni con il pubblico Urp ai recapiti disponibili nella sezione Coronavirus di Puglia salute È possibile accedere ai servizi anche tramite i supporti digitali per prenotazioni o disdette, pagamenti, ritiro referti e altri servizi disponibili online. Inoltre, il Policlinico di Bari ha attivato una linea Whatsapp al servizio dei pazienti disponibile al numero 080-5595959 e attiva dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.L'accesso alle strutture si effettua nel pieno rispetto delle norme a tutela delle persone. È infatti preceduto da un pre-triage per il controllo della temperatura corporea e la compilazione di un questionario.Nelle sale di attesa di ospedali, ambulatori, uffici amministrativi e front office è necessario osservare le consuete misure di sicurezza: distanza interpersonale di almeno un metro, mascherina e igiene delle mani con gel disinfettante disponibile all'entrata. Gli accompagnatori sono ammessi solo in casi di comprovata necessità.Per maggiori informazioni, conoscere le modalità di accesso e riattivazione dei servizi specifiche per le strutture sanitarie e quelle di accoglienza per minori e famiglie, sono scaricabili le infografiche delle linee guida.