Auto investe gruppo di ciclisti sulla 231: il conducente è di Corato

Grave incidente lungo la strada provinciale 231, nel territorio di Terlizzi. Un'auto condotta daha colpito un gruppo di cinque ciclisti sul margine della carreggiata causando tre morti, tutti di Andria del gruppo. Per loro non c'è stato nulla da fare, sono deceduti sul colpo. L'impatto è stato violento.L'impatto è avvenuto questa mattina, alle ore 08.30. L'auto che ha investito i ciclisti, una, procedeva in direzione Bari. La dinamica dell'incidente non è del tutto chiara: da una prima ricostruzione, il conducente avrebbe centrato in pieno la carovana di cinque ciclisti. Due sono riusciti ad evitare lo scontro (uno di questi è rimasto ferito in modo grave), mentre per gli altri tre non c'è stato niente da fare. L'auto si è fermata dopo l'incidente, qualche decina di metri più avanti.Sul posto, scattato l'allarme al, sono arrivati gli operatori del, ma i tre ciclisti erano già morti. Per i rilievi sono al lavoro idellacon i colleghi delladellae delladi supporto. Alla guida del veicolo,, ora in stato di shock e sottoposto agli accertamenti. Due ciclisti, i primi due della fila, sarebbero riuscito ad evitare il veicolo mentre non c'è stato niente da fare per gli altri tre.La strada provinciale 231, all'altezza di Terlizzi, in direzione Bari, è al momento chiusa al traffico per permettere i soccorsi e i rilievi di legge di una vicenda che ha funestato questa prima domenica di agosto e ha macchiato di sangue lo sport amatoriale del nord barese. Tre morti, l'agghiacciante bilancio di questa tragedia.