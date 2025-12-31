Cronaca
Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte
Diversi automobilisti, percorrendo il tratto nel territorio ruvese, non hanno potuto evitare la collisione con gli animali a causa della scarsa visibilità
Corato - mercoledì 31 dicembre 2025 11.37
Strage di pecore lungo la strada provinciale 85 fra Corato e Ruvo di Puglia, a pochi metri dalla rotatoria per la città coratina. Un branco di ovini, sfuggito da un recinto, si è riversato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità: 12 le pecore che sono morte. Diverse le auto coinvolte, sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.
I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle ore 22.20: il gregge, sfuggito da un recinto, percorrendo il tratto in prossimità della rotatoria per Corato, nel territorio ruvese, si è riversato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità, quando è stato travolto da alcune auto. L'impatto è stato molto violento: 12 pecore sono morte sul colpo. Illesi, invece, i conducenti delle vetture coinvolte, che non hanno avuto il tempo di evitare il gregge, comparso all'improvviso lungo la carreggiata.
Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato, per i rilievi e gli accertamenti, sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che hanno messo in sicurezza l'area per consentire la rimozione delle carcasse: le vetture coinvolte hanno riportato danni dopo aver travolto le pecore. Il bilancio ha registrato la perdita di 12 capi. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite: tutti sono rimasti spaventati, ma impossibilitati nell'evitare la mattanza animale.
Il video postato sui social da BIT - LIVE quotidiano online mostra le carcasse degli animali riverse sull'asfalto e lo sconcerto di chi ha assistito alla scena. Questo episodio, in un tratto completamente buio, si aggiunge ad un recente tragico evento sulla stessa arteria stradale, dove pochi giorni fa ha perso la vita un ciclista indiano.
