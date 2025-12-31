Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte

Strage di pecore lungo la strada provinciale 85 fra Corato e Ruvo di Puglia, a pochi metri dalla rotatoria per la città coratina. Un branco di ovini, sfuggito da un recinto, si è riversato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità:. Diverse le auto coinvolte, sul postoI fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle ore 22.20: il gregge, sfuggito da un recinto, percorrendo il tratto in prossimità della rotatoria per Corato, nel territorio ruvese, si è riversato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità, quando è stato travolto da alcune auto. L'impatto è stato molto violento:. Illesi, invece, i conducenti delle vetture coinvolte, che non hanno avuto il tempo di evitare il gregge, comparso all'improvviso lungo la carreggiata.Sul posto, oltre aidel, per i rilievi e gli accertamenti, sono intervenuti idellache hanno messo in sicurezza l'area per consentire la rimozione delle carcasse: le vetture coinvolte hanno riportato danni dopo aver travolto le pecore. Il bilancio ha registrato la perdita di. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite: tutti sono rimasti spaventati, ma impossibilitati nell'evitare la mattanza animale.Il video postato sui social da BIT - LIVE quotidiano online mostra le carcasse degli animali riverse sull'asfalto e lo sconcerto di chi ha assistito alla scena. Questo episodio, in un tratto completamente buio, si aggiunge ad un recente tragico evento sulla stessa arteria stradale, dove pochi giorni fa ha perso la vita un ciclista indiano.