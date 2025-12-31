L'incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 85
L'incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 85
Cronaca

Gregge travolto sulla Ruvo di Puglia-Corato: dodici pecore morte

Diversi automobilisti, percorrendo il tratto nel territorio ruvese, non hanno potuto evitare la collisione con gli animali a causa della scarsa visibilità

Corato - mercoledì 31 dicembre 2025 11.37
Strage di pecore lungo la strada provinciale 85 fra Corato e Ruvo di Puglia, a pochi metri dalla rotatoria per la città coratina. Un branco di ovini, sfuggito da un recinto, si è riversato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità: 12 le pecore che sono morte. Diverse le auto coinvolte, sul posto Carabinieri e Vigili del Fuoco.

I fatti risalgono alla tarda serata di ieri, intorno alle ore 22.20: il gregge, sfuggito da un recinto, percorrendo il tratto in prossimità della rotatoria per Corato, nel territorio ruvese, si è riversato sulla carreggiata in condizioni di scarsa visibilità, quando è stato travolto da alcune auto. L'impatto è stato molto violento: 12 pecore sono morte sul colpo. Illesi, invece, i conducenti delle vetture coinvolte, che non hanno avuto il tempo di evitare il gregge, comparso all'improvviso lungo la carreggiata.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Corato, per i rilievi e gli accertamenti, sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che hanno messo in sicurezza l'area per consentire la rimozione delle carcasse: le vetture coinvolte hanno riportato danni dopo aver travolto le pecore. Il bilancio ha registrato la perdita di 12 capi. Fortunatamente, nessuna delle persone coinvolte ha subito ferite: tutti sono rimasti spaventati, ma impossibilitati nell'evitare la mattanza animale.

Il video postato sui social da BIT - LIVE quotidiano online mostra le carcasse degli animali riverse sull'asfalto e lo sconcerto di chi ha assistito alla scena. Questo episodio, in un tratto completamente buio, si aggiunge ad un recente tragico evento sulla stessa arteria stradale, dove pochi giorni fa ha perso la vita un ciclista indiano.
  • Incidenti Corato
Corato, contributo canone di locazione 2024: domande aperte dal 31 dicembre
31 dicembre 2025 Corato, contributo canone di locazione 2024: domande aperte dal 31 dicembre
Corato sbarca in Aeroporto di Bari e sale sui treni della Ferrotramviaria
31 dicembre 2025 Corato sbarca in Aeroporto di Bari e sale sui treni della Ferrotramviaria
Altri contenuti a tema
Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata L'episodio questa mattina, nel tratto fra Corato e Ruvo di Puglia. Chi era a bordo si è allontanato a piedi
Cade con la moto sulla strada provinciale 231: 20enne in ospedale Cade con la moto sulla strada provinciale 231: 20enne in ospedale È successo all’altezza del supermercato Lidl. Il centauro è stato accompagnato al Bonomo di Andria, indagano i Carabinieri
Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi Attualità Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi I consiglieri di opposizione sollecitano un incontro straordinario per discutere misure di controllo in vista della festa patronale di San Cataldo
La provinciale 231 è pericolosa. Marzano: «Riattivare il controllo della velocità» La provinciale 231 è pericolosa. Marzano: «Riattivare il controllo della velocità» Il dirigente della Polizia Locale di Terlizzi spiega le insidie della ex strada statale 98: «Lì si corre troppo»
Ciclisti morti a Terlizzi, i superstiti: «Quell'auto andava a forte velocità» Ciclisti morti a Terlizzi, i superstiti: «Quell'auto andava a forte velocità» Il racconto dei due sopravvissuti all'incidente di domenica sulla 231: «La vettura ci ha sfiorato, poi ha frenato bruscamente»
Ciclisti morti a Terlizzi, disposte le autopsie. L'investitore: «Sono devastato» Ciclisti morti a Terlizzi, disposte le autopsie. L'investitore: «Sono devastato» L'uomo, di Ruvo di Puglia è indagato per omicidio stradale plurimo: è stato già interrogato. L’incarico autoptico sarà conferito domani
Ciclisti morti a Terlizzi, sequestrato il cellulare dell'investitore Ciclisti morti a Terlizzi, sequestrato il cellulare dell'investitore Sarà fatto analizzare. Rilevati dei segni di frenata, si attende l'esito dei test per stabilire se il 30enne avesse assunto sostanze
Strage sulla strada provinciale 231, indagato l'automobilista 30enne Strage sulla strada provinciale 231, indagato l'automobilista 30enne L'uomo, originario di Corato, ma residente a Ruvo di Puglia, è rimasto ferito: soccorso dal 118, è stato trasportato al Policlinico
Giardino Sensoriale di Torre Palomba: la nascita di uno spazio condiviso
31 dicembre 2025 Giardino Sensoriale di Torre Palomba: la nascita di uno spazio condiviso
Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli
30 dicembre 2025 Il 31 dicembre è regolarmente prevista la raccolta della frazione organica: i dettagli
La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale
30 dicembre 2025 La magia del borgo: oltre 30.000 visitatori per il Villaggio di Babbo Natale
53 anni di Pro Loco: serata swing con l’orchestra di Davide Solfrizzi
30 dicembre 2025 53 anni di Pro Loco: serata swing con l’orchestra di Davide Solfrizzi
Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito
29 dicembre 2025 Un dono per la Chiesa diocesana Aldo Di Gennaro istituito accolito
Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce
29 dicembre 2025 Stallo per disabili assegnato regolarmente: la Polizia Locale chiarisce
Recuperata in Viale degli Abeti a Corato una Fiat Panda rubata
29 dicembre 2025 Recuperata in Viale degli Abeti a Corato una Fiat Panda rubata
Marcone ribatte alle polemiche: «Corato investe sulla sua anima e sul suo futuro»
29 dicembre 2025 Marcone ribatte alle polemiche: «Corato investe sulla sua anima e sul suo futuro»
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.