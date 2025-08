La provinciale 231 è pericolosa. Marzano: «Riattivare il controllo della velocità»

«Dopo quanto avvenuto, per rendere molto più sicura la circolazione stradale, proporrò di ripristinarelungo quel tratto della strada provinciale 231: quei chilometri che fanno capo alla Città Metropolitana di Bari e che insistono nel territorio comunale di Terlizzi vanno controllati».Ad affermarlo è il dirigente delladella città dei fiori,, dopo l'incidente che ha ucciso, di 30, 50 e 70 anni. Il comandante ha intenzione di tornare al passato, usando gli odiati dispositivi di rilevazione della velocità, spesso accusati di essere utili solo per risanare i bilanci comunali e non, come invece sostengono le amministrazioni di tutt'Italia che li installano, per potere garantire la sicurezza.«Si tratta di un rettilineo - ha detto Marzano - in cui molti automobilisti, purtroppo, spingono il pedale sull'acceleratore e si portano ad alte velocità. Non posso dire che è questo il caso - ha chiarito -, lo diranno i rilievi e le indagini, però, di sicuro entro la fine dell'anno è una mia volontà e quella dell'amministrazione di volere ripristinare un servizio di rilevazione della velocità., sempre per garantire la sicurezza di tutti».Il dirigente terlizzese è ancora molto scosso da quanto accaduto: «Quest'evento ha reso un lutto alla città di Andria, ma soprattutto ha rovinato per sempre le loro famiglie e la vita della persona indagata - ha detto Marzano -. Sono molto rammaricato». Le indagini, intanto, dirette dal sostituto procuratore, vanno avanti per cercare di chiarire l'esatta dinamica dell'impatto: due ciclisti sono riusciti ad evitare lo scontro, mentre per gli altri tre non c'è stato nulla da fare.«Ringrazio tutto il corpo di Terlizzi, a partire dalla vice comandante- ha continuato il dirigente - che domenica scorsa si è impegnato in maniera professionale dando spazio a tutti gli accertamenti per quanto concerne un sinistro con un omicidio stradale plurimo: sono orgoglioso del lavoro dei miei agenti». Sulle indagini, però, «nulla si può affermare, tutti quanti noi - ha proseguito il comandante - attendiamo gli sviluppi della meticolosa e dovuta attività di indagine».Marzano, dunque, punta sui sistemi di rilevazione della velocità lungo la 231 e pure in città: «Interverremo in centro». Il Comune di Terlizzi, intanto, ha provveduto all'assunzione di: «Ringrazio Palazzo di Città che sta cercando di mettermi a disposizione quanto più personale possibile», ha concluso Marzano.