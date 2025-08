Ciclisti morti a Terlizzi, i superstiti: «Quell'auto andava a forte velocità»

«Quell'auto andava a forte velocità. Ho visto i miei amici saltare in aria con le loro biciclette». È sereno, ma ancora umanamente provatouno dei ciclisti scampati alla morte sulla strada provinciale 231, lì dove quando un'auto ha lasciato tre corpi senza vita sull'asfalto. «È stato un attimo», ha aggiunto.E proprio quell'attimo ha cancellato per sempre la vita di, di 30, 50 e di 70 anni, tutti di Andria del gruppo, vittime del sinistro di Terlizzi. La loro città, ieri, ha disposto la sospensione «delle attività ludico-ricreative» in segno di rispetto. Sui loro corpi, trasferiti all', il sostituto procuratore della, ha disposto le autopsie.L'incarico sarà conferito oggi e, con ogni probabilità, ad effettuare gli accertamenti autoptici sarà il medico legale. Momenti di paura difficili da rimuovere in quella che doveva essere una pedalata verso Bitonto: per cause non chiare, forse per una distrazione, il conducente di una30 anni, avrebbe centrato in pieno il gruppo in bici. Due ciclisti sono riusciti ad evitare lo scontro, mentre per gli altri tre non c'è stato nulla da fare.Pochi istanti trasformatisi in un vero e proprio incubo «con quell'auto che ha frenato in maniera brusca», ha aggiunto, anche lui sopravvissuto all'impatto, andando a sbattere contro lo spartitraffico centrale, finendo lì la propria corsa. «Abbiamo lasciato le bici e siamo andati vicino ai corpi, ma non c'era nulla da fare». E sull'asfalto gli agenti dellaavrebbero rilevato quei segni di frenata dell'auto che avrebbe inchiodato per decine di metri.La brusca frenata, però, non sarebbe servita, complice il sole in faccia ancora basso, ad evitare lo schianto contro i ciclisti: la violenza dell'impatto, che potrebbe essere stato causato dall'alta velocità, è stata tale che tre sono morti sul colpo. Al volante il 30enne nato a Corato, ma residente a Ruvo di Puglia: il conducente, dopo l'impatto, ha chiamato il(«Venite ho investito dei ciclisti, cosa ho combinato», avrebbe urlato all'operatore), prima di accasciarsi disperato sull'asfalto.L'uomo è indagato per omicidio stradale plurimo. In quel tratto di strada: l'uomo alla guida, rimasto ferito nell'incidente e condotto al, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti per verificare l'eventuale guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.