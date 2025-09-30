Cronaca
Cade con la moto sulla strada provinciale 231: 20enne in ospedale
È successo all’altezza del supermercato Lidl. Il centauro è stato accompagnato al Bonomo di Andria, indagano i Carabinieri
Corato - martedì 30 settembre 2025 22.49
L'impatto è stato molto violento, la moto è finita a terra. E lui, un 20enne di Corato che era in sella, dopo avere perso il controllo del mezzo, n'è uscito con alcune contusioni, ferite da strisciamento sull'asfalto ruvido. Le sue condizioni sono apparse molto critiche: è ricoverato in ospedale, ad Andria, la prognosi è riservata.