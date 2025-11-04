Scontro fra due auto sulla strada provinciale 231, una era stata rubata

Violento incidente stradale, questa mattina, sulla strada provinciale 231, a cavallo fra i territori di Corato e Ruvo di Puglia. All'impatto tra due autovetture è seguita la fuga di uno dei due conducenti perché il veicolo che guidava era stato rubato nelle ore precedenti. Sul posto, per i rilievi, sono subito intervenuti iI fatti risalgono a questa mattina, intorno alle ore 08.00: due autovetture - unae una- viaggiavano lungo la ex 98 in direzione Bari, quando, a cavallo delle città di Corato e di Ruvo di Puglia, proprio nel tratto in cui è presente un restringimento della carreggiata, sono entrate in collisione: la prima, dopo lo scontro, è finita contro il guardrail, con danni notevoli nella parte anteriore. A seguito dell'impatto il flusso veicolare si è bloccato e sono stati prestati i soccorsi.Il conducente dellaè rimasto illeso, mentre quello della, dopo aver abbandonato il veicolo lungo la strada, si è subito allontanato a piedi, dileguandosi per le campagne. Pochi minuti dopo, una pattuglia della, intervenuta sul posto, ne ha constatato il furto avvenuto a Corato nel corso della notte appena trascorsa e ha già contattato il legittimo proprietario. Ai militari, oltre alle ricerche del fuggitivo, riuscito a scappare, sono stati affidati pure i rilievi.Grande paura per il conducente dell'auto incidentata, danneggiata nella parte anteriore: le sue condizioni, fortunatamente, non destano alcuna preoccupazione. Il tratto di strada provinciale interessato, intanto, è stato parzialmente interdetto per consentire la rimozione dei due mezzi e gli accertamenti del sinistro stradale.