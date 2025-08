Ciclisti morti a Terlizzi, disposte le autopsie. L'investitore: «Sono devastato»

Laha disposto le autopsie sui corpi dei tre ciclisti travolti e uccisi ieri da un'auto, mentre percorrevano la strada provinciale 231, a Terlizzi. L'incarico autoptico sarà conferito domani mattina e, con ogni probabilità, ad eseguire gli accertamenti autoptici sarà il professoreLe salme di, di 30 anni,, di 50 anni, e di, di 70 anni, tutti di Andria e componenti della sezione dell', sono nell'. Sono tutti morti sul colpo, domenica mattina, alle ore 08.20, mentre erano diretti a Bitonto. La loro città, da oggi, ha disposto la sospensione «di tutte le attività ludico-ricreative» in segno di rispetto e vicinanza, mentre continua l'attività investigativa dellaNel fascicolo d'inchiesta aperto dal sostituto procuratorecon l'ipotesi di reato di omicidio stradale plurimo è indagato il 30enne, originario di Corato, ma residente a Ruvo di Puglia: l'uomo era alla guida dellache, in un tratto in cui il limite è di, avrebbe investito le vittime. La sera prima aveva lavorato in un locale sulla riviera a nord di Bari e ieri stava raggiungendo Bari per poi proseguire in treno verso il Salento.Dopo aver perso il controllo dell'auto, per cause non ancora del tutto chiare, la sua corsa si è fermata sullo spartitraffico centrale. Il 30enne è uscito dall'auto, con il parabrezza infranto, ha chiamato i soccorsi e, infine, si è buttato per terra piangendo, ripetendo queste poche parole: «Cosa ho combinato». Lievemente ferito e in stato di shock, è stato portato in ambulanza in codice rosso per dinamica al, dove è stato trattenuto per poche ore, prima di essere dimesso.In lacrime, assistito dall'avvocato, è stato già ascoltato dagli investigatori del corpo di Terlizzi e si è detto «devastato per aver causato la morte di tre persone e tanto dolore alle loro famiglie». Sull'uomo saranno svolti degli accertamenti sui tabulati e sul suo smartphone (sequestrato in serata), per capire se fosse distratto al volante. E si attende l'esito dei test su droga e alcool per stabilire se avesse assunto sostanze che potessero alterarne la lucidità alla guida.I quattro mezzi (l'auto e le bici) sono stati sequestrati per gli accertamenti tecnici finalizzati a ricostruire l'esatta dinamica. Gli investigatori, che hanno ascoltato alcuni testimoni oculari, stanno verificando se nella zona vi siano impianti di videosorveglianza che possano aver immortalato i momenti precedenti all'impatto.