Furto d’auto sventato: Fiat 500 riconsegnata al proprietario

Ritrovata grazie all'intervento della metronotte

Corato - giovedì 25 settembre 2025 14.11
Un'altra auto oggetto di furto é stata segnalata grazie all'intervento della metronotte la sera dello scorso martedì.

L'auto, intatta e perfettamente funzionante, era stata parcheggiata lungo via vecchia Canosa. Tale presenza ha subito insospettito la GpG che ha contattato il locale Commissariato di Polizia.

Gli Agenti giunti sul posto hanno scoperto che l'auto, una Fiat 500, era oggetto di furto denunciato in Andria lo stesso giorno, provvedendo alla restituzione della stessa all'avente diritto.
