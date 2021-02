Avis, formazione a distanza anche per i soci di Corato

Sono disponibili on line, sul sito dell'Avis, i corsi gratuiti di formazione a distanza disponibili per tutto l'anno 2021 per tutti i soci dell'associazione dei volontari donatori di sangue di Corato.Sentirsi parte di un'associazione significa conoscere in modo approfondito la sua identità, il ruolo nella società civile, la mission, i valori fondanti e le principali attività svolte. Partendo da questa riflessione, AVIS Nazionale ha sviluppato una piattaforma di formazione a distanza aperta a tutti i suoi soci.Uno strumento innovativo che, per la prima volta nella storia di AVIS, si rivolge direttamente a oltre 1.300.000 donatori e volontari iscritti, con l'obiettivo di incentivarne la partecipazione alla vita associativa.Sarà possibile formulare online la propria iscrizione a questo percorso formativo totalmente gratuito che è stato già testato con successo in alcune Regioni, su un totale di circa 600 partecipanti.Sviluppato sulla base delle Linee Guida presentate durante l'Assemblea Generale del 2017, il programma delle lezioni prevede cinque aree tematiche: conoscere AVIS, competenze trasversali, promozione, chiamata-convocazione e accoglienza dei donatori. A completare l'offerta formativa, un team di tutor esperti che supporterà i processi di apprendimento e le eventuali esigenze dei partecipanti.Accendendo alla sezione dedicata sul nostro sito, è possibile conoscere meglio le finalità e la struttura di questa iniziativa, che intende fornire utili informazioni, metodologie e strumenti ai dirigenti associativi e ai volontari, così da rafforzare e qualificare le attività strategiche e specifiche dell'Associazione.Una volta effettuata la registrazione, verrà fornito un nome utente e una password con cui si potrà accedere alla piattaforma FAD Linee guida che resterà attiva per tutto il 2021. Al termine di ciascun percorso di lezioni si potrà anche scaricare un attestato di formazione che ne certificherà l'avvenuto completamento e apprendimento.Le "Linee Guida" in FAD vogliono essere il regalo di AVIS per il nuovo anno, un dono pratico ed utile per ogni volontario, per chi si sta avvicinando alla nostra Associazione, così da rendersi e sentirsi utile e per chi già fa parte di questa splendida famiglia.Per partecipare o chiedere ulteriori informazioni è possibile scrivere a: lineeguida_formazione@avis.it.