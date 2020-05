Bar, ristoranti e parrucchieri: possibile riapertura il 18 maggio

Le attività potrebbero riaprire in Puglia appena saranno pronte le disposizioni per la sicurezza dei clienti

All'orizzonte ci sono buone notizie per bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti. L'apertura al pubblico di queste attività potrebbe essere anticipata al 18 maggio.Così si legge in un post diramato dal consigliere Ruggiero Mennea, presidente del comitato regionale Puglia di Protezione Civile: «Arriva il sì dal Governo per la riapertura di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetisti a partire dal 18 maggio. Le Regioni che ne hanno fatto richiesta, come la Puglia, possono anticipare l'apertura di queste attività, a condizione che si definisca un manuale di sicurezza a cui il Prof. Lopalco sta lavorando da giorni».La conferma ufficiale potrebbe arrivare in giornata direttamente dal premier Conte.