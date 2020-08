Bellezze in passerella per dire "No" alla violenza sulle donne

Sarà la suggestiva Villa Bianca di Corato la cornice della finale regionale dell'edizione 2020 del concorso di bellezza "Miss In4formissima", che si svolgerà questo pomeriggio a partire dalle ore 17.00Si tratta di un'unica tappa, contrariamente a quanto accadeva nelle precedenti edizioni, quando la squadra di questo concorso innovativo animava le piazze e le spiagge di tante splendide città di Puglia. Ovviamente, come per tanti eventi, a far modificare il tutto è stata l'emergenza sanitaria ed è infatti già tanto che il concorso si sia potuto svolgere.Per fortuna, fra le tante nubi di questa estate anomala "la grande bellezza" è tornata, merito della tenacia del suo patron Vito Lorenzo Nanna che, non appena vi è stata la possibilità di riprendere le selezioni, si è adoperato per portare avanti questo appuntamento annuale. La peculiarità di questo concorso, più che nella sfida tra bellezze, sta nell'importante messaggio veicolato: "no all'anoressia" e "no alla violenza sulle donne".Simbolo della competizione sono di fatti un mappamondo racchiuso tra due mani, a simboleggiare la protezione verso chi è più debole, nonché le famose decolleté rosse come il sangue delle troppe vittime di violenza, che anche questa sera vedremo sfilare all'apertura della competizione, per non dimenticare il vero senso di tutto l'evento."No anche al burqa occidentale, ossia la famigerata taglia38/40, sì ad una bellezza senza schemi ma autentica anche con le sue imperfezioni" spiegano gli organizzatori dell'iniziativa.Per questo chi sarà presente vedrà calcare la passerella anche ragazze dalle forme più generose, al fine di far passare il messaggio che la bellezza non è schiavitù ma è l'emozione che riusciamo a trasmettere a chi ci guarda con un sorriso, un gesto, un'andatura coinvolgente, e non un volto sofferente per arrivare ad un peso irreale. "Vogliamo che le donne siano libere di esprimersi senza canoni stringenti, senza pregiudizi, senza discriminazioni" queste le parole del patron alla vigilia del concorso.La serata è sostenuta da importanti personalità della tv locale, tra cui spicca la conduttrice Anna Di Fonzo ma anche ospiti noti come Giuseppe Soave, volto della celebre trasmissione Uomini e Donne, ed anche numerosi artisti di talento che animeranno la competizione.Miss Informissima è un evento divertente ma anche dal forte impatto etico ed è anche una vetrina per tutte le aziende e le attività del territorio che vogliono farsi conoscere ed apprezzare dal pubblico. Chiunque voglia prendere parte alla manifestazione potrà farlo, nei limiti della capienza della sala, senza costi di ingresso.