Bellissima d'italia, a Palinuro una fascia per la coratina Lucia De Palma

La bellezza pugliese e coratina in particolare trionfa a Palinuro. Merito della bella Lucia De Palma che si è aggiudicata la fascia nazionale Lady Junior Puglia.Un ulteriore successo, dunque per la nostra con cittadina, dopo quelli ottenuti sul piccolo schermo come attrice.La premiazione è avvenuta lo scorso 17 settembre dinanzi ad una giuria qualificata che ha conferito le ambite fasce alle "bellissime" provenienti da tutte le regioni d'Italia. Con loro anche Pasquale e Bianca D'Ambrosio, patron del concorso, e Antonio Cirillo, agente per la Puglia.Nella circostanza è stato eletto anche il "Bellissimo d'Italia".