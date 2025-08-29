Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile
Speciale

Bentornato “Castel dei mondi”: una Finestra sul Cortile

Dal 5 al 28 settembre in calendario la 29 edizione del Festival Internazionale

Corato - venerdì 29 agosto 2025 Sponsorizzato
E' partito il conto alla rovescia per l'avvio della XXIX edizione del Festival Castel dei Mondi, promosso da Città di Andria, Regione Puglia e Puglia Culture, kermesse Internazionale dedicata al Teatro ed alle Arti Performative. Un'edizione abilmente mixata dagli organizzatori, il cui fil-rouge aggregherà, dal 5 al 28 settembre, una ricercata sequenza di spettacoli teatrali, danza, incontri, musica, conversazioni, proiezioni, workshop, talk, laboratori, mostre, installazioni e sperimentazioni artistiche. Oltre ad un Premio Speciale in memoria del concittadino Alessandro Dangelo.

Maggiori particolari, informazioni e dettagli sul nutrito cartellone del Festival saranno illustrati alla stampa in un incontro in calendario martedì 2 settembre, alle ore 18.00, nella rinnovata struttura dell'ex Mercato di Via Flavio Giugno. Interverranno: Giovanna Bruno, sindaca di Andria; Daniela Di Bari, assessora comunale alla bellezza; Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture; Riccardo Carbutti, direttore artistico della Rassegna; Francesco Fisfola, direttore di produzione. Coordinerà i lavori il giornalista Nicola Curci.

"Un Festival come Finestra aperta sul grande Cortile del vissuto quotidiano – ricorda la sindaca di Andria, Giovanna Bruno – è giusto quel che occorre per una comunità, la nostra, il cui Teatro Naturale sono i luoghi, le persone, i sentimenti e le emozioni. Ed allora salutiamo con ovvia soddisfazione ed altrettanta curiosità questa ventinovesima edizione di un Rassegna che fa ormai parte integrante del Patrimonio culturale non solo degli Andriesi, ma di tutta la Provincia Bat e dell'intera Comunità Pugliese".
"Confidiamo in un'edizione particolarmente coinvolgente – sottolinea l'assessora alla Bellezza, Daniela di Bari - un'edizione che rafforzi i legami, apra visioni e celebri appunto la Bellezza come esperienza di comunità e respiro collettivo, capace di unire quasi magicamente persone e culture".

L'organizzazione del Festival comunica che i biglietti e titoli di accesso, interi e ridotti, per i vari spettacoli in cartellone, sono già disponibili per l'acquisto presso lo Sportello IAT, in Piazza Vittorio Emanuele II, (ore10:00/12:30 e 17:00/20:30).
Ulteriori informazioni potranno essere attinte dagli operatori allo Sportello, al numero telefonico 0883 290229, all'indirizzo fcasteldeimondi@gmail.com e sul sito ufficiale. I biglietti sono acquistabili su vivaticket.
  • eventi
Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici»
28 agosto 2025 Area metropolitana, i sindaci a Emiliano: «Chiediamo lo stato d'emergenza per rifiuti e roghi tossici»
The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
28 agosto 2025 The Lost King, con Franco Ferrante e con la riscrittura di Lidia Bucci al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria
Altri contenuti a tema
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama Attualità Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama Lo scatto presso il punto vendita
Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti Eventi Continua la rassegna "A Tubo": ieri la banda “Raffaele Miglietta” in Piazza Cesare Battisti Il quarto appuntamento del festival “A Tubo” omaggia il Maestro Miglietta
Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Eventi Sogni nelle notti di mezza estate, le iniziative dal 21 al 30 agosto Il programma completo
Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Eventi Estate in Puglia: cosa fare il 9-10 agosto Tutti gli appuntamenti del fine settimana
“Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia “Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia Tutte le novità e le modalità di partecipazione dell’edizione 2025
Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Eventi Estate in Puglia: gli eventi del weekend 1–3 agosto Un fine settimana ricco di appuntamenti
Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Il 14 agosto musica sotto le stelle da Piazzetta Gallo con “Un’estate italiana – Sapori in scena” Sul mare di Trani gusto, relax e le note di Enzo Marino & la Big Band
«Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" «Un premio che apre al futuro», Network Contacts offre 15 stage formativi per "100x100 Maturi" Possono aderire i neodiplomati con 100 e 100 e lode del territorio, premiati dal Viva Network al Gran Shopping Molfetta
Corato città d’arte: inaugurata la 57ª edizione del “Pendio”
28 agosto 2025 Corato città d’arte: inaugurata la 57ª edizione del “Pendio”
Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”
28 agosto 2025 Tra salute e benessere: ieri a Corato l’incontro informativo per il “Patto di Cura 2025-2026”
Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto
28 agosto 2025 Furto nella notte in un bar del centro: danni e bottino incerto
Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato
28 agosto 2025 Lavori ferroviari Corato-Andria, i dubbi di Risorgimento Socialista Corato
A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati
27 agosto 2025 A Corato tentano due furti nella stessa sera, entrambi sventati
Questa mattina a Corato la raccolta alimentare del Servizio Civile Universale
27 agosto 2025 Questa mattina a Corato la raccolta alimentare del Servizio Civile Universale
Concerto dei Coma Cose, il sindaco De Benedittis pro Palestina: «No alla guerra»
27 agosto 2025 Concerto dei Coma Cose, il sindaco De Benedittis pro Palestina: «No alla guerra»
Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato
27 agosto 2025 Una serata piena di “Cuoricini”: il concerto dei Coma Cose a Corato
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.