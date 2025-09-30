Speciale
Birramilandia a Terlizzi: il festival si trasforma in un magico villaggio da circo
In via Chicoli l’11 e 12 ottobre attesi Umberto Sardella, i Paipers e DJ Violet Tear
Corato - martedì 30 settembre 2025
La quinta edizione di Birramilandia promette di incantare ancora una volta Terlizzi con un'edizione speciale dedicata al tema del Circo. Sabato 11 e domenica 12 ottobre, via Chicoli diventerà un vero e proprio villaggio incantato: il maxi tendone da circo, le scenografie a tema e gli spettacoli circensi regaleranno due giornate di divertimento e magia per tutta la famiglia.
Il festival, sostenuto dal Comune di Terlizzi, è ormai un appuntamento fisso nel calendario degli eventi pugliesi. Quest'anno la musica e lo spettacolo saranno protagonisti: la comicità di Umberto Sardella, direttamente da "Mudù", il beat travolgente dei Paipers e il dj set anni '80/'90 firmato Violet Tear conquisteranno il pubblico insieme ai concerti live e alle performance di artisti di strada.
Non mancheranno aree dedicate ai bambini con mascotte, gonfiabili e giochi, mentre gli adulti potranno gustare una selezione di birre belghe, tedesche e pugliesi accompagnate dal miglior street food, tra carne alla brace, bombette e piatti iconici pugliesi come la celebre "assassina".
L'ingresso è gratuito: un weekend all'insegna di musica, comicità e magia circense.
Per informazioni:
Email: info@birramilandia.it
Tel: 348 597 4426
Social: @Birramilandia
