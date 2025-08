“Bisceglie en Blanc”: torna la cena più elegante della Puglia

Cos'è "Bisceglie en Blanc"

Anche quest'anno torna l'appuntamento più raffinato dell'estate pugliese: "Bisceglie en Blanc", la celebre cena in bianco che trasformerà il lungomare Nazario Sauro, il prossimo, in una grande ed elegante sala a cielo aperto.Con oltre 250 iscrizioni raccolte, l'edizione 2025 si preannuncia come un nuovo successo, sulla scia delle edizioni precedenti, grazie all'organizzazione dell', in collaborazione con numerosi partner istituzionali e sponsor.Ispirata a un format nato in Francia e ormai diffuso in tutta Italia, "Bisceglie en Blanc" si presenta come un vero flash mob conviviale ed ecologico: ogni partecipante porta con sé tavolo, sedie, cibo, stoviglie, bicchieri, tessuti e decorazioni, tutto rigorosamente bianco. Sono vietati plastica, carta e lattine, per sottolineare l'impegno verso la sostenibilità.In alternativa, è possibile scegliere tra le proposte del servizio catering ufficiale.Per partecipare è necessario iscriversi online compilando l'apposito modulo disponibile sul sito ufficiale dell'evento L'iscrizione deve essere effettuata da un "capotavola", che inserirà i propri dati, il nome del tavolo e il numero dei partecipanti."Bisceglie en Blanc" è realizzato con il patrocinio del Comune di Bisceglie, con il supporto di Bisceglie Approdi, Confcommercio Bisceglie e della Camera di Commercio di Bari, oltre a numerosi sponsor che hanno scelto di sostenere l'iniziativa: Decò supermercati, Puglia Village, Caffè Saccaria, Villa Carafa, Sanguedolce, Particolari, Frama, Frantoio Paparella e Tecsial.Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare i canali social Facebook