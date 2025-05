Un corso di formazione per giovani chirurghi all'ospedale Umberto I di Corato

Gli otto medici in formazione specialistica si sono cimentati sulle tecniche base di chirurgia laparoscopica

L'ospedale di Corato "Umberto I" apre le porte ai giovani chirurghi. L', diretta dal dr., è stata, infatti, sede di unin collaborazione con le Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Bari e Foggia.L'evento formativo sul campo ha avuto l'obiettivo di introdurreprovenienti dalle due università alle. I discenti hanno potuto esercitarsi direttamente ai simulatori con esercizi dedicati.La sessione esercitativa è stata condotta su quattro stazioni di LapTrainer, simulatori laparoscopici utilizzati per padroneggiare le tecniche mininvasive, con la presenza di quattro tutor supervisori. Le simulazioni, in particolare, sono servite ad affinare l'utilizzo delle pinze laparoscopiche, i dispositivi di accesso "trocars", gestire la triangolazione e l'abilità bimanuale.Questo primo incontro, patrocinato da, è stato dedicato alle abilità laparoscopiche di base, ma nel prossimo futuro sono già in programma ulteriori stage di livello superiore.