Bonus 2023: a chi spetta?

Con recente Decreto del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 maggio) sono stati fissati i criteri per l'erogazione delle risorse del fondo destinato a sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità.Il contributo economico, che sarà concesso ai beneficiari della misura, è pari a € 382,5 e sarà erogato una tantum attraverso un'apposita carta elettronica di pagamento rilasciata da Poste italiane. La "carta" potrà essere utilizzata esclusivamente per comprare beni alimentari e di prima necessità.I beneficiari del contributo devono avere un ISEE (in corso di validità) non superiore ai 15.000,00 euro annui e non ricevere già il Reddito di cittadinanza o qualsiasi altro tipo di sostegno economico da parte dello Stato (ad es. NASPI/DIS-COLL, C.I.G., ecc.).I cittadini beneficiari sono stati individuati direttamente dall'INPS (non è necessario presentare nessuna istanza di partecipazione) a partire dalle informazioni contenute nella certificazione ISEE, dando priorità ai nuclei familiari composti da almeno tre componenti in cui vi siano anche minori e tenendo conto anche dello specifico valore dell'ISEE.Entro il 5 luglio p.v. Gli uffici comunali competenti effettueranno le verifiche anagrafiche confermando ed inviando all'INPS l'elenco degli ammessi al beneficio. Dopo le verifiche ed i controlli anagrafici saranno attribuite le "carte solidali acquisti" – fino al massimo consentito a ciascun Comune in base alle risorse assegnate – secondo l'ordine stabilito dall'elenco fornito da INPS.I cittadini aventi diritto riceveranno apposita comunicazione via posta dal Comune di residenza, entro la prima metà di luglio 2023, salvo proroghe definite da INPS. Successivamente potranno ritirare le "carte solidali acquisti" recandosi direttamente all'Ufficio Postale. Per effettuare il ritiro, è necessario presentare la comunicazione ricevuta dal Comune, che contiene l'abbinamento del codice fiscale del beneficiario al codice della carta assegnata. Le carte saranno nominative e rese disponibili dal mese di luglio 2023.Il primo pagamento va effettuato entro il 15 settembre 2023, altrimenti il beneficio decade automaticamente.Come da "Allegato n. 2" del Decreto su menzionato, il Ministero ha assegnato:- al Comune di Corato n.1902 "carte solidali acquisti";- al Comune di Ruvo di Puglia n. 990 "carte solidali acquisti";- al Comune di Terlizzi n. 1.033 "carte solidali acquisti";calcolate in base alla popolazione residente e alla differenza tra il reddito medio dei cittadini del comune e il reddito medio nazionale.Si precisa che la carta che verrà consegnata è già attiva e potrà essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari riconducibili alle categorie merceologiche (MCC): 5310 – 5311 – 5411 – 5422 – 5451 – 5462 – 5499. Con apposite convenzioni, il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, individuerà gli esercizi commerciali che aderiranno a piani di contenimento dei costi dei beni alimentari di prima necessità e applicheranno apposita scontistica in favore dei possessori delle carte.Il Ministero provvederà tramite la pagina dedicata alla misura di sostegno https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19559ad ad informare della stipula delle convenzioni, rendendo pubblica la lista delle Associazioni di categoria aderenti alla promozione della misura, e degli esercizi commerciali che si sono impegnati all'applicazione della scontistica nella misura del 15%.