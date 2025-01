La Fondazione Cannillo premia 14 giovani talenti

Anche quest'anno, per il settimo anno consecutivo, ha avuto luogo la cerimonia di consegna delle Borse di studio "Mimmo Diaferia", per commemorare l'omonimo Mimmo Diaferia, veterano e stimato collaboratore del Gruppo Cannillo, scomparso prematuramente all'età di soli 22 anni nel 1985.L'evento, organizzato e promosso dalla Fondazione Cannillo, si è svolto presso la Sala Convegni degli Uffici Maiora in data 3 gennaio e ha visto la partecipazione di 14 ragazzi e ragazze di età compresa fra i 19 e i 22 anni. Questi ultimi sono figlie e figli talentuosi dei collaboratori del gruppo Cannillo, premiati direttamente dalla Presidente della Fondazione durante la cerimonia, in virtù dei loro risultati meritevoli.Con questa settima edizione della Borsa di studio "Mimmo Diaferia", la Fondazione Cannillo ha premiato ad oggi ben 73 giovani brillanti, che si sono distinti lungo il loro percorso di studi a carattere economico e scientifico: l'assegnazione riguarda studenti e studentesse che, dopo aver completato con successo il ciclo di studi dell'istituto secondario di secondo grado, scelgono tali indirizzi universitari, oppure che decidono di proseguire gli studi specialistici dopo aver già conseguito una laurea triennale con merito."È con estrema felicità, ma anche con orgoglio, che ogni anno offriamo il nostro contributo per la formazione accademica dei nostri ragazzi e ragazze – ha commentato Nicolangela Nichilo, Presidente della Fondazione Cannillo – Il nostro augurio è sicuramente quello che un domani queste menti brillanti possano realizzare il futuro che hanno sognato e per il quale hanno profuso quotidianamente impegno e passione. E chissà, magari qualcuno o qualcuna di loro avrà anche il desiderio di mettere le proprie competenze a disposizione delle nostre aziende, per proseguire insieme questo cammino di valore."