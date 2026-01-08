La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”

Si è svolta l'ottava edizione della cerimonia di consegna delle Borse di studio "Mimmo Diaferia", istituite per commemorare l'omonimo Mimmo Diaferia, veterano e stimato collaboratore del Gruppo Cannillo, scomparso prematuramente all'età di soli 22 anni nel 1985.L'evento, organizzato e promosso dalla Fondazione Cannillo, ha avuto luogo presso la Sala Convegni degli Uffici Maiora in data 8 gennaio e ha visto la partecipazione di, figli e figlie dei collaboratori del Gruppo Cannillo, premiati direttamente dalla Presidente della Fondazione per i loro risultati accademici meritevoli. Quest'anno la Fondazione ha stanziato complessivamenteCon questa ottava edizione, la Fondazione Cannillo ha raggiuntodall'istituzione di queste borse di studio, destinate a studenti e studentesse che, dopo aver completato con successo il ciclo di studi dell'istituto secondario di secondo grado, scelgono percorsi universitari a carattere economico e scientifico, oppure proseguono gli studi specialistici dopo una laurea triennale conseguita con merito."Ogni anno rinnoviamo con convinzione il nostro impegno a sostegno della formazione accademica dei nostri ragazzi e ragazze – ha dichiarato– Crediamo che investire nel talento e nella conoscenza sia il modo migliore per costruire un futuro solido e ricco di opportunità. Il nostro auspicio è che queste ragazze e questi ragazzi possano realizzare i propri sogni e, perché no, magari un giorno portare le loro competenze all'interno delle nostre aziende, contribuendo a far crescere insieme questo progetto di valore."