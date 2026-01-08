La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
Speciale

La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”

82 giovani sostenuti in 8 edizioni: l’impegno per valorizzare il talento e la formazione dei giovani

Corato - giovedì 8 gennaio 2026 15.28 Comunicato Stampa
Si è svolta l'ottava edizione della cerimonia di consegna delle Borse di studio "Mimmo Diaferia", istituite per commemorare l'omonimo Mimmo Diaferia, veterano e stimato collaboratore del Gruppo Cannillo, scomparso prematuramente all'età di soli 22 anni nel 1985.

L'evento, organizzato e promosso dalla Fondazione Cannillo, ha avuto luogo presso la Sala Convegni degli Uffici Maiora in data 8 gennaio e ha visto la partecipazione di 9 ragazzi e ragazze, figli e figlie dei collaboratori del Gruppo Cannillo, premiati direttamente dalla Presidente della Fondazione per i loro risultati accademici meritevoli. Quest'anno la Fondazione ha stanziato complessivamente 18.000 euro per sostenere i percorsi di studio dei 9 vincitori.

Con questa ottava edizione, la Fondazione Cannillo ha raggiunto 82 giovani premiati dall'istituzione di queste borse di studio, destinate a studenti e studentesse che, dopo aver completato con successo il ciclo di studi dell'istituto secondario di secondo grado, scelgono percorsi universitari a carattere economico e scientifico, oppure proseguono gli studi specialistici dopo una laurea triennale conseguita con merito.

"Ogni anno rinnoviamo con convinzione il nostro impegno a sostegno della formazione accademica dei nostri ragazzi e ragazze – ha dichiarato Nicolangela Nichilo, Presidente della Fondazione Cannillo – Crediamo che investire nel talento e nella conoscenza sia il modo migliore per costruire un futuro solido e ricco di opportunità. Il nostro auspicio è che queste ragazze e questi ragazzi possano realizzare i propri sogni e, perché no, magari un giorno portare le loro competenze all'interno delle nostre aziende, contribuendo a far crescere insieme questo progetto di valore."
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
La Fondazione Cannillo premia 9 giovani talenti per l’ottava edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
  • Fondazione Cannillo
Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
8 gennaio 2026 Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa
Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina
8 gennaio 2026 Ribaltato un camion per la raccolta latte su via Gravina
Altri contenuti a tema
La Fondazione Cannillo premia 14 giovani talenti Associazioni La Fondazione Cannillo premia 14 giovani talenti Per la settima edizione della borsa di studio “Mimmo Diaferia”
"Isola Verde la Montagnola": la Fondazione Cannillo per la salvaguardia dell'ambiente Ambiente "Isola Verde la Montagnola": la Fondazione Cannillo per la salvaguardia dell'ambiente Nicolangela Nichilo: «Piantare e prendersi cura degli alberi e del verde è una necessità divenuta oggi indispensabile»
Borsa di studio "Mimmo Diaferia", Fondazione Cannillo premia 16 giovani talenti Attualità Borsa di studio "Mimmo Diaferia", Fondazione Cannillo premia 16 giovani talenti Assegnate anche quest’anno le borse di studio a talentuosi ragazzi e ragazze, figli dei collaboratori del gruppo Cannillo
Borsa di Studio "Mimmo Diaferia: la Fondazione Cannillo premia i vincitori Scuola e Lavoro Borsa di Studio "Mimmo Diaferia: la Fondazione Cannillo premia i vincitori Quest’anno assegnate 12 borse di studio a talentuosi ragazzi, figli dei dipendenti del Gruppo Cannillo.
Terzo appuntamento con RicominciAMO della Fondazione Cannillo Terzo appuntamento con RicominciAMO della Fondazione Cannillo Riparte l’impegno a favore della educazione ambientale e alimentare
Progetto "Ricominciamo": picnic nel frutteto Progetto "Ricominciamo": picnic nel frutteto Continua l’impegno della Fondazione Cannillo a favore dell’educazione ambientale e alimentare nella città di Corato
Progetto Aula Natura, Fondazione Cannillo ancora accanto al WWF Associazioni Progetto Aula Natura, Fondazione Cannillo ancora accanto al WWF 45 docenti volontari hanno seguito il corso di formazione One Planet School
RicominciAMO con il progetto della Fondazione Cannillo Associazioni RicominciAMO con il progetto della Fondazione Cannillo Riparte l’impegno a favore della educazione ambientale e alimentare
Fiocchi fugaci su Corato: la città si risveglia nel primo vero freddo dell’anno
8 gennaio 2026 Fiocchi fugaci su Corato: la città si risveglia nel primo vero freddo dell’anno
Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno " con AlterAzioni
7 gennaio 2026 Questa sera a Corato "Concerto lirico di Buon Anno" con AlterAzioni
Assalto ad un camion carico di olio sulla Corato-Castel del Monte
7 gennaio 2026 Assalto ad un camion carico di olio sulla Corato-Castel del Monte
L'origine di Corato: il percorso tracciato da Giovanni Capurso
7 gennaio 2026 L'origine di Corato: il percorso tracciato da Giovanni Capurso
Educazione ambientale: a Corato l'incontro "Condividere energia localmente "
7 gennaio 2026 Educazione ambientale: a Corato l'incontro "Condividere energia localmente"
L'allenatrice Gabriella Iris Musto, dall'Adriatica Virtus Corato alla serie A2
7 gennaio 2026 L'allenatrice Gabriella Iris Musto, dall'Adriatica Virtus Corato alla serie A2
Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale
7 gennaio 2026 Un’Epifania in Musica: l’Orchestra Città di Andria incanta il Teatro Comunale
Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale
7 gennaio 2026 Legambiente Corato promuove un incontro dedicato alla Pace e al Diritto Internazionale
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.