Beniamino Marcone, vicesindaco di Corato e assessore alla pubblica istruzione, ha diffuso alcune precisazioni, d'intesa con gli uffici comunali, in merito all'erogazione deimentre è di competenza regionale quella relativa alla secondaria di primo e secondo grado» ha chiarito il componente dell'amministrazione comunale. «Abbiamo già attivato, a partire dallo scorso anno, il servizio digitalizzato che prevede l'invio di un codice all'utente attraverso cui ritirare i libri. Non appena le scuole primarie avranno inviato gli elenchi aggiornati degli studenti, la società che gestisce questo servizio provvederà all'invio dei codici all'utenza interessata» ha spiegato.«Per quanto attiene invece iprecisiamo che la Regione Puglia ha abilitato solo pochi giorni fa gli uffici comunali competenti a verificare ed inserire i dati necessari. Successivamente, al completamento della suddetta procedura, gli uffici provvederanno a inviare i codici all'utenza interessata tramite la piattaforma "Studio in Puglia". È bene evidenziare che tale situazione coinvolge diversi comuni limitrofi che hanno aderito alla piattaforma regionale» ha aggiunto.«La richiesta di eventuali anticipi è da ritenersi iniziativa assunta autonomamente dalle cartolibrerie e non autorizzata da parte dell'amministrazione. Una delle novità del buono digitale consiste proprio nel non far versare soldi all'utenza, specie in anticipo» ha concluso Marcone.