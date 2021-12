Buoni Spesa, erogata l'integrazione dei contributi per 997 famiglie

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che, con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 21.12.2021, è stata erogata l'integrazione dei buoni spesa in favore delle 997 famiglie beneficiarie per le quali si procedette alla riduzione del contributo spettante nell'ultimo bando concluso con Determinazione Dirigenziale n. 314 del 04.06.2021 a causa di risorse insufficienti.Non è dunque possibile formulare una nuova domanda se non si è già risultati idonei nel precedente bando.L'importo e il relativo PIN sarà comunicato dall'Ufficio Servizi Sociali mediante sms sul numero di telefono cellulare già inserito dai cittadini aventi diritto nello scorso bando. Tale somma deve essere utilizzata solo ed esclusivamente dal beneficiario entro e non oltre il 30 aprile 2022 e non può essere cedibile ad altri.L'importo è immediatamente spendibile presso i punti vendita rintracciabili qui: https://corato.bonuspesa.it/punti-vendita. Qualora nuove attività commerciali volessero aderire all'iniziativa, è possibile compilare il modulo qui: https://corato.bonuspesa.it/aderisci-attivitaPer ogni ulteriore informazione, i cittadini potranno contattare telefonicamente gli Uffici comunali:ai numeri 080/9592406 – 080/9592430, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00; tramite mail all'indirizzo di posta elettronica: servizisociali@comune.corato.ba.it."Sosterremo le spese per i fitti, le utenze, gli alimenti e i prodotti per la casa ad un minimo di 1.200 famiglie coratine con un budget complessivo di circa 550.000 €. – dichiara l'Assessore alla Città Solidale Felice Addario - Si tratta di un sostegno corposo che va nella direzione di ridurre povertà e disuguaglianze, alimentando al tempo stesso il commercio locale. Gli interventi saranno utili non solo per le famiglie più povere ma anche per i ceti medio-bassi con ISEE fino a 10.000 €.""È un importante regalo di Natale che l'Amministrazione comunale ha voluto fare alla città di Corato, in particolare alle fasce di popolazione che vivono una maggiore situazione di fragilità economica." - dice il Sindaco Corrado De Benedittis- che aggiunge: "Destiniamo, infatti, più di mezzo milione di euro, per sopperire a bisogni di prima necessità. Nello specifico, 150 mila euro sono stati stanziati per i buoni spesa e 405,269 euro sono destinati per il pagamento di canoni del fitto casa o di utenze domestiche come acqua, luce e gas.Il rilancio della nostra Comunità, per cui stiamo lavorando senza tregua, deve riguardare tutta la cittadinanza, senza lasciare indietro nessuno."