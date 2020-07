Emergenza Covid, il Comune eroga nuovi Buoni Spesa. Come fare domanda

i cittadini italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Corato prima dell'inizio dell'emergenza COVID-19, precisamente già residenti alla data dell' 08.03.2020;

i cittadini appartenenti a nuclei familiari che, alla data di presentazione della dichiarazione di cui all'allegato A), non risultino essere beneficiari di qualsiasi forma di sostegno pubblico (Reddito di Cittadinanza, Reddito di Inclusione, Pensione di Cittadinanza, Reddito di Dignità Pugliese, assegno al nucleo, Naspi, Cassa Integrazione, pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento ed altre erogazioni previdenziali, etc.), né di redditi da lavoro dipendente, né di altri redditi a qualsiasi titolo percepiti, di importo mensile complessivo superiore a 900 euro . Tale limite è riferito all'intero nucleo familiare e non al singolo componente.

Il Comune di Corato ha pubblicato un nuovo Avviso Pubblico per attribuzione di Buoni Spesa in favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla diffusione di agenti virali trasmissibili (covid-19) per far fronte a ulteriori situazioni di bisogno economico legate alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da COVID-19.L'avviso, prende in considerazione:- la disponibilità di somme residuate (nazionali e regionali) pari a € 338.292,79 a seguito della erogazione a favore degli aventi diritto di interventi urgenti e indifferibili di protezione sociale a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del virus COVID-19 e le ripercussioni economiche connesse alle misure del contenimento;- la ulteriore risorsa di € 1.220,00 rinveniente dalle somme complessivamente depositate sul conto corrente acceso presso il Comune di Corato ai fini della "raccolta fondi per sostenere le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza COVID-19";- la disponibilità complessiva di € 339.512,79 (€ 338.292,79 + € 1.220,00).Possono presentare la domanda:

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

MAI

a mezzo PEC: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it, recante in oggetto "Istanza buoni spesa_ NOME E COGNOME"

a mezzo mail: servizisociali@comune.corato.ba.it recante in oggetto "Istanza buoni spesa_ NOME E COGNOME"

a mezzo posta al Comune di Corato – Settore Servizi Sociali – Piazza Marconi n. 12, recante l'indicazione "Istanza buoni spesa" .

Non sarà consentita la consegna a mano.

n° 1 componente: € 260;

n° 2 componenti: € 400;

n° 3 componenti. € 500;

n° 4 componenti: 600;

n° 5 componenti ed oltre: € 700

L'istanza, (in allegato a questo articolo) scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corato www.comune.corato.ba.it , dovrà essere presentata da un solo componente per nucleo familiare e dai soli cittadini che non hannoinoltrato domanda per i buoni spesa.Coloro i quali abbiano già presentato istanza a seguito del primo avviso, non dovranno ripresentarla, sia che essa sia stata accolta sia respinta. In questo caso, le domande già pervenute, saranno nuovamente esaminate e valutate dal personale qualificato appartenente ai Servizi Sociali del Comune sulla base dei nuovi criteri di accesso individuati nel presente bando. Qualora la situazione economico-finanziaria e familiare del nucleo abbia subito modifiche occorre ripresentare nuova istanza.Per le domande già ammesse di cui al primo avviso pubblico si procederà ad un controllo a campione pari al 10% di tutte le istanze già presentate al fine di verificare la situazione economico – finanziaria e, comunque, che rientrino nei requisiti sanciti nel presente bando.L'istanza dovrà essere redatta e debitamente firmata dall'interessato, pena l'esclusione, su apposito modello, allegando copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Il Comune di Corato provvederà ad effettuare gli opportuni controlli in ordine alla veridicità delle attestazioni riportate.I soggetti interessati possono presentare domanda:Le domande potranno essere presentate dal 18 luglio e dovranno pervenireL'equipe professionale istruirà la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento.Il valore del buono spesa sarà determinato in base alla composizione del nucleo familiare secondo i criteri di seguito elencati:

I buoni spesa, del valore di 20 € cadauno, sono personali, non trasferibili e non convertibili in denaro contante. Possono essere spesi solo negli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

Modulo domanda Buoni spesa luglio2020 Documento di Microsoft Word

Il beneficiario è tenuto alla conservazione degli scontrini per eventuali controlli.I buoni verranno consegnati ai beneficiari presso lo sportello dei servizi sociali, sito in via Gravina n. 132, secondo un calendario di convocazioni che sarà comunicato, telefonicamente, a ciascun richiedente.I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), nonché di prodotti per l'igiene personale.