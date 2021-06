Buoni spesa, erogati per 993 famiglie coratine

In queste ore stanno arrivando gli SMS con l'accredito dei Buoni Spesa per le famiglie coratine risultate beneficiarie dell'ultimo bando del Comune di Corato (con scadenza 30 aprile).Il contributo complessivo erogato ammonta ad euro 302.943,54 ed ha coinvolto 993 nuclei familiari ovvero circa 3.000 concittadini (il 6,3% della popolazione coratina).L'Amministrazione è a lavoro per coprire il crescente fabbisogno: le domande risultate ammissibili sono infatti passate da 729 dello scorso bando (con scadenza dicembre 2020) alle 993 domande di quest'ultima edizione. Sintomo probabile di una sofferenza lavorativa ed economica che si è inasprita in questi mesi.Si ricorda che i buoni spesa sono spendibili esclusivamente negli esercenti locali accreditati e visibili all'indirizzo internet: https://corato.bonuspesa.it/punti-vendita