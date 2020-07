Riemessi e consegnati i Buoni spesa destinati agli utenti Caritas

Sono stati nuovamente riemessi consegnati da, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, iindirizzati alle famiglie bisognose durante il lockdown che, a causa di un disguido, non sarebbero stati distribuiti e quindi sarebbero risultati inutilizzati e scaduti di validità.La società coratina ha prontamente risolto la questione riconsegnando i buoni che potranno essere utilizzati sin da subito in favore della comunità del Comune di Corato.Sin dalle primissime fasi dell'emergenza sanitaria Despar Centro-Sud ha avviato una serie di iniziative concrete a supporto del territorio, stanziando da subito i buoni spesa del valore di euro 2500 per i principali Comuni delle Regioni in cui è presente con le proprie insegne (Despar, Eurospar, Interspar e Iperspar): un aiuto immediato e, soprattutto, tempestivo per le famiglie in seria difficoltà.«Ci auguriamo che questa emergenza – ha ribadito, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora – possa avere fine nel più breve tempo possibile affinché l'economia possa ripartire e offrire nuove opportunità a tutti. Noi continueremo a fare tutto il possibile per la nostra gente perché vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per il nostro territorio, verso il quale ci sentiamo responsabili».