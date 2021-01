Erogati i Buoni spesa per famiglie in condizione di disagio economico

Nella giornata di ieri, 21 gennaio 2021, sono stati accreditati, tramite sms, i Buoni Spesa agli aventi diritto che hanno partecipato al "Bando per buoni spesa in favore di famiglie in condizione di disagio economico" emanato lo scorso 14 dicembre dal Comune di Corato.I Buoni spesa permettono l'acquisto di beni alimentari, bevande, articoli per l'igiene della casa e della persona e, per utilizzarli è necessario recarsi nei negozi aderenti muniti di tessera sanitaria e del PIN ricevuto tramite sms.Di seguito la lista degli esercenti dove al momento è possibile acquistare tramite i Buoni spesa, consultabile anche sul sito https://corato.wellcomecard.it/punti-vendita:MACELLERIA BALDUCCI DOMENICO - Corato, VIA A. DE GASPERI N. 3 - 0808985971CASAMICA - Corato, VIA ANDRIA 26 - 3408850127CENTRAL MARKET DI PASQUALE SELVAROLO - Corato, VIA GIUSEPPE VERDI 5/a - 3334420493DESPAR - Corato, Via della Macina, 17 - 080/3720387DETERSHOP DI D'ORIA DAVIDE - Corato, PIAZZA XX SETTEMBRE 37 - 0803215702FARMACIA DI GIROLAMO ALFONSO - Corato, VIALE CADORNA N.67 - 080/8983217ECOTECA - Corato, VIALE IV NOVEMBRE 54 - 3401385857EUROSPAR - Corato, Via Cadorna ang. Via Paolucci - 080/3720387FARMACIA S.ELIA - Corato, VIA S. ELIA 135 - 0808987584FARMACIA APULIA - Corato, via Santa Faustina Kowalska 26 - 080 8724392FARMACIA CANTATORE - Corato, viale Ettore Fieramosca 176 - 0808721525FARMACIA FRIULI - Corato, Viale Friuli 75 - 0808727661FARMACIA MUSCI GIANPAOLO - Corato, Via Don Minzoni, 165 - 0808721228FARMACIA SAMARELLI DOTT.VINCENZO - Corato, Largo Plebiscito, 15 - 0808721776FARMACIA SAN CATALDO - Corato, VIA FRANCAVILLA 3/r - 0808981163ALIMENTARI FERRARA MARIO - Corato, VIALE V. VENETO, 137 - 0808417600HOUSE COFFEE - Corato, VIALE ETTORE FIERAMOSCA 14INTERSPAR - Corato, Via Gravina ang. Via Prenestina - 0803720387LA BOTTEGA DEL GUSTO - Corato, PIAZZA VENEZUELA, 19 - 3476681539MARKET CUSMAI - Corato, VIA CASTEL DEL MONTE 38 - 3477085201MAZZILLI GIUSEPPE - Corato, VIA T. TASSO 16 - 0808981855MD - Corato, Via San Vito Statale 0818156111MISTER RISPARMIO - Corato, VIA SANT'ELIA 160 - 0802145475MURGIA CARNI - Corato, Viale Ettore Fieramosca 49/51- 3423543474PARAFARMACIA ERBORISTERIA FIORE - Corato, via Dante, 19 - 0808726312MACELLERIA QUERCIA PASQUALE - Corato, VIA E. ZOLA 57 - 3403135930SUPERMERCATI DOK - Corato, VIA GRAVINA, 84 - 0883404111SUPERMERCATI DOK - Corato, VIALE VITTORIO VENETO, 62/A - 0883404111SUPERMERCATI DOK - Corato, P.ZZA XX SETTEMBRE, 9/10 - 0883404290SUPERMERCATO DELIZIE E BONTA' DI ARDITO MARIA - Corato, VIA SAN SILVESTRO 1 - 0808728393