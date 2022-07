Caccia, approvato il calendario regionale. Le date

La Giunta pugliese ha approvato il calendario venatorio regionale per il 2022-2023, secondo il quale sarà consentito il prelievo - ovvero la caccia - dal 1° ottobre 2022 al 18 gennaio 2023 e in seguito nei giorni 22, 25 e 29 gennaio 2023.L'esecutivo regionale ha inoltre approvato, in deroga a quanto previsto dal calendario, la pre apertura della stagione venatoria 2022-2023 nei giorni 1, 4 e 7 settembre 2022 esclusivamente per la caccia di alcune specie: tortora (Streptopelia turtur), cornacchia grigia (Corvus corone cornix), gazza (Pica pica), ghiandaia (Garrulus glandarius) e colombaccio (Columba palumbus). Negli stessi giorni sarà consentito l'uso dei cani da cerca e da ferma unicamente per attività di riporto.