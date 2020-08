Caduto un grosso albero in Piazza Buonarroti

Ennesimo albero che si spezza sotto il peso della pioggia all'interno di una piazza cittadina. È successo questo pomeriggio in piazza Buonarroti, dove non molto tempo fa un altro pino si spezzò in più parti. Intorno alle 17 di questo pomeriggio, mentre era in corso un acquazzone estivo l'albero si è spezzato cadendo rovinosamente a terra. Fortunatamente nessuno in quel momento transitava lungo la piazza e pertanto non si sono verificati danni oltre alla perdita della pianta. La caduta del pino è l'ennesima dimostrazione dello stato di degrado in cui versa Piazza Buonarroti in particolare e più in generale il verde cittadino.