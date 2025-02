Camminare insieme nel nome della Madonna

Una comunità parrocchiale che celebra la Beata Madonna di Lourdes una giornata particolare dedicata a tutti gli ammalati della cittàTutta la comunità parrocchiale della Sacra Famiglia con il parroco Don Fabrizio Colamartino e S.E Mons D'Ascenzo hanno rivolto lo sguardo, il proprio cuore alla Madonna sentita come madre.Sei madre di tutti, madre di ciascuno, ha ribadito il Vescovo durante la celebrazione eucaristica, questo ci ricorda che siamo una comunità, una famiglia, quindi persone che vogliono vivere insieme, camminare insieme.E poi la devozione alla Vergine di Lourdes ci ricorda che questo cammino insieme vuol dire anche prenderci cura reciprocamente, soprattutto nei confronti delle persone più deboli, le persone segnate nel corpo dalla malattia.Quindi è una festa bella, di famiglia che non ci fa sentire soli e che ci rinnova nell'impegno appunto dell'essere sempre attenti nelle cure reciproche .Oggi ricorre il 163° anniversario, ricorda il presidente dell'associazione Santa Bernadette che ha curato tutta la giornata e la processione per le vie del quartiere,della prima apparizione della Madonna di Lourdes a Santa Bernadette.Quindi noi ci mettiamo in cammino, in cammino a cercare Dio.Il programma di quest'anno era basato proprio su questo, camminare insieme.