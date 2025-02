Festa della Madonna di Lourdes alla Parrocchia Sacra Famiglia

La festa della Madonna di Lourdes viene a metterci in cammino, con semplicità e coraggio. Viviamola come un cammino, una ricerca: di Dio e della Sua Parola; nella preghiera e nell'amicizia; verso chi è debole, chi è solo, chi vive in povertà. Proprio camminando e cercando, percorrendo insieme la strada, incontreremo una volta di più la bellezza di scoprirci comunità, sotto lo sguardo materno di Maria.Il programma delle celebrazioni prevede per domani festa liturgica10.30 | Celebrazione Eucaristica presieduta da Don Gino De Palma12.00 | Preghiera dell'Angelus presso piazza S. Bernardetta17:30 | Preghiera del Rosario18.00 | Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc.za Rev.ma Mons. Leonardo D'Ascenzo19.00 | Processione in preghiera, con l'immagine della Madonna, con il seguente percorso: Via Manerba; Via Colleoni; Via Lega Lombarda; Via Palermo; Via Messina; Via Botticelli; Via Gravina; Via Siracusa; Via Giordani; Via Gravina; Via Don Davide Albertario; Via Copernico; Via Torre Scarnera; Via Don Clemente Ferrara; Via Enrico Dandolo; Via Luigi Einaudi; Via Piero Vannucci; Via Filippo Turati; Via Francesco Bacone; Via Vittorio Emanuele Orlando; Via Manerba; conclusione del percorso e benedizione finale intorno alle ore 20.45.Si invitano i fedeli ad accogliere il passaggio della processione illuminando e decorando i balconi e soprattutto unendosi in preghiera.