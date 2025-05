Verso la Speranza il quarto appuntamento di Chiavi di lettura approfondisce il giubileo

Prosegue l'itinerario spirituale e culturale "Chiavi di lettura nell'anno giubilare 2025" con il suo quarto appuntamento, significativamente intitolato "...verso la Speranza".L'iniziativa, frutto della collaborazione con la Zona Pastorale "S. Cataldo", è stata fortemente voluta dal Cenacolo cittadino del Movimento "Vivere In" per offrire un percorso di approfondimento del significato del Giubileo sotto molteplici aspetti.Il prossimo incontro si terrà giovedì 22 maggio 2025, alle ore 19:30, presso la Parrocchia "Sacra Famiglia". A guidare i partecipanti in questa riflessione sarà don Fabrizio Colamartino, attuale parroco della chiesa ospitante e già Responsabile della Pastorale Giovanile cittadina.Come sottolinea la Bolla di indizione del Giubileo che stiamo vivendo, "La felicità è la vocazione dell'essere umano, un traguardo che riguarda tutti". Il Movimento "Vivere In" e la Zona Pastorale "S. Cataldo" credono fermamente che comprendere il senso e la profondità di un anno così particolare come il Giubileo possa aiutare ognuno a ricercare questa vocazione universale alla felicità, senza distinzioni.L'appuntamento rappresenta un'ulteriore tappa per immergersi nelle tematiche giubilari, offrendo spunti di riflessione e crescita personale in vista di un anno di particolare grazia e significato per la Chiesa e per l'umanità intera.