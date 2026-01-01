Capodanno in Piazza: Loredana Bertè accende Corato con il suo live show

Piazza Cesare Battisti, nel cuore di Corato, si è vestita di festa per accogliere il 2026 con un evento gratuito che ha unito musica, cultura e partecipazione cittadina. L'iniziativa, promossa dal Comune di Corato e sostenuta dalla Regione Puglia, ha visto protagonista la regina del rock italiano: Loredana Bertè, in concerto con la sua band.La serata ha preso il via alle 23:00 con l'attrice Claudia Lerro, madrina dell'evento, che ha introdotto la premiazione dei vincitori del Corato Sound Fest. A seguire, le esibizioni live di Franco Molinari e della band AliC'é hanno scaldato il pubblico con energia e passione.Alle 23:50, il Sindaco e l'Amministrazione Comunale hanno salutato la cittadinanza con il tradizionale countdown, accompagnato da applausi e brindisi sotto le stelle.Un momento di condivisione che ha celebrato non solo l'arrivo del 2026, ma anche lo spirito di comunità che anima CoratoDopo la mezzanotte, Loredana Bertè ha infiammato la piazza con un concerto potente e viscerale.Voce graffiante, look iconico e un repertorio che ha attraversato generazioni: la sua performance ha trasformato la notte in un inno alla libertà e alla resilienza.A chiudere la serata, il dj set a cura di Ahurus ha accompagnato i più festaioli fino alle prime ore del mattino, tra ritmi coinvolgenti e sorrisi condivisi.