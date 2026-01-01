Cronaca
Capodanno tra festa e criticità due feriti e un’auto incendiata
Escoriazioni per due giovani e un veicolo in fiamme nella notte di San Silvestro; cause dell’incendio in fase di accertamento
Corato - giovedì 1 gennaio 2026 7.17
La notte di Capodanno a Corato, segnata da eventi pubblici e grande partecipazione, ha registrato anche alcuni episodi che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.
Due giovani coratini, sono rimasti lievemente feriti a causa dei botti esplosi durante i festeggiamenti.
Il primo ha riportato escoriazioni al volto, il secondo ha subito una lesione al polso.
Entrambi sono stati assistiti rapidamente e le loro condizioni non destano preoccupazione.
Nel corso della stessa notte, un'auto è stata avvolta dalle fiamme in circostanze ancora da chiarire. Le forze dell'ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti per domare l'incendio e avviare gli accertamenti necessari a stabilire l'origine del rogo. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.
Gli episodi riaccendono l'attenzione sulla sicurezza durante le celebrazioni di fine anno e sull'importanza di un uso responsabile dei materiali pirotecnici.
Nonostante la presenza di eventi organizzati e controllati, comportamenti individuali e situazioni impreviste continuano a rappresentare un rischio per la comunità.
