Cronaca

Emergenza incendi a Corato: un'auto distrutta ogni sei giorni

L'ennesimo rogo, nel corso della notte in via De Santis, ha danneggiato una Fiat Punto. Sul posto i Vigili del Fuoco

Corato - venerdì 6 marzo 2026 15.41
Incessante. Il lavoro dei Vigili del Fuoco, nella città di Corato, dove ogni 6 giorni un'autovettura prende fuoco, delinea il quadro di un territorio in costante allarme, dove i roghi notturni hanno ormai assunto i contorni di una vera e propria emergenza a livello locale. L'ultimo episodio è avvenuto nella notte appena trascorsa.

Era l'01.15, infatti, quando una fiammata è partita da una Fiat Punto parcheggiata in strada, in via De Santis, alle spalle di viale Veneto. Sul posto, scattato subito l'allarme al 112, è accorso il personale in forza al Distaccamento di Corato, allertato dagli abitanti della zona che, oltre alle fiamme e al fumo, hanno udito anche il frastuono provenire dalla strada. I caschi rossi, giunti con una squadra, hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l'isolato, evitando ulteriori conseguenze.

Nessun altro veicolo è stato danneggiato dalle fiamme, alla pari delle facciate delle palazzine vicine. Il sopralluogo, al termine delle operazioni di spegnimento e di bonifica, è stato alla presenza dei poliziotti del Commissariato di P.S., ma nessuno, al momento, si è ancora espresso sulla natura dell'accaduto: nessuna pista è esclusa, compresa quella dolosa. Così come si valuta, come al solito, seppur con poche probabilità, anche un eventuale guasto e quindi un rogo accidentale.

Al vaglio degli agenti, intanto, anche i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona. Intanto, quello di Corato, sta diventando sempre più un caso provinciale: sono già 11, infatti, i veicoli andati in fiamme, completamente o parzialmente, per cause non ancora identificate. Una media di un'auto incendiata ogni 6 giorni.
