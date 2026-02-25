Cronaca
Prosegue la scia di incendi notturni: colpita l'ennesima auto
Il rogo intorno a mezzanotte tra via Belvedere e via Francavilla, dove è andata in fumo una Opel Corsa
Corato - mercoledì 25 febbraio 2026 13.12
Un'altra vettura distrutta dalle fiamme nella notte e soltanto il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio. È accaduto intorno alla mezzanotte di ieri, tra via Belvedere e via Francavilla, dove è andata in fumo una Opel Corsa in sosta, colpita, per cause tuttora in corso di accertamento, nella parte anteriore.
Scattato l'allarme al numero unico di emergenza 112 - a telefonare sono stati alcuni abitanti della zona, svegliati di soprassalto da un forte odore acre e da alcuni scoppiettii provenienti dal veicolo - sul posto è subito intervenuto il personale del 115 in forza al Distaccamento di Corato, sopraggiunto insieme ai Carabinieri: i primi hanno domato il rogo e poi messo in sicurezza l'area, mentre i militari della Stazione cittadina hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l'episodio.
Le rapide operazioni di spegnimento, hanno evitato che l'incendio si propagasse ad altri veicoli o alle abitazioni vicine. Saranno ora le indagini degli investigatori, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza, a dovere stabilire le cause dell'episodio e capire come abbia potuto svilupparsi il rogo. Anche se al momento non sono state rinvenute taniche con liquido infiammabile, bottiglie incendiarie o altro ancora che possa essere servito per innescare le fiamme.
Si tratta del terzo incendio in appena tre giorni. Il primo caso, fra sabato e domenica, si è verificato in via Imbriani. Una Fiat 500L ha preso fuoco dal vano motore coinvolgendo una Ford EcoSport. Domenica sera, infine, un secondo incendio è divampato in via Belvedere, coinvolgendo una Peugeot 308 e una Lancia Musa.
