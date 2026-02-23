Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto

La domenica appena trascorsa ha registrato altriai danni di. I casi - il più grave quello avvenuto fra sabato e domenica - si sono verificati, per cause ancora in fase di accertamento, fra la notte e la serata di ieri, costringendo all'intervento i. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.Il primo caso, alle ore 02.55 della notte fra sabato e ieri, s'è verificato in via Imbriani. Una, parcheggiata lungo la strada, ha preso misteriosamente fuoco dal vano motore coinvolgendo pure una, danneggiata nella parte posteriore. I due veicoli si trovavano parcheggiati uno vicino all'altro e il fuoco ha attecchito con estrema facilità, consumando la carrozzeria. Per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area è intervenuto il personale delAl termine delle attività, i caschi rossi hanno eseguito un sopralluogo alla presenza dei poliziotti del, alla ricerca di elementi utili a stabilire la natura dell'episodio. Ieri sera, alle ore 19.00, un secondo incendio è inoltre divampato a Corato, in via Belvedere, all'esterno della chiesa del Sacro Cuore, mentre era in corso la santa messa: ad andare distrutta una(le fiamme hanno distrutto una), come hanno potuto constatare iAnche in questo caso, dopo le operazioni di spegnimento - anche in questo caso le fiamme sono divampate dal vano motore - e messa in sicurezza, i rilievi sono stati effettuati dal personale del, a cui hanno partecipato gli agenti dellaintervenuti anche per la gestione della viabilità.