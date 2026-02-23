Cronaca
Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto
Due gli interventi, nelle scorse ore, dei Vigili del Fuoco. I roghi sono scoppiati in via Imbriani e in via Belvedere
Corato - lunedì 23 febbraio 2026 11.17
La domenica appena trascorsa ha registrato altri due roghi ai danni di quattro auto. I casi - il più grave quello avvenuto fra sabato e domenica - si sono verificati, per cause ancora in fase di accertamento, fra la notte e la serata di ieri, costringendo all'intervento i Vigili del Fuoco. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.
Il primo caso, alle ore 02.55 della notte fra sabato e ieri, s'è verificato in via Imbriani. Una Fiat 500L, parcheggiata lungo la strada, ha preso misteriosamente fuoco dal vano motore coinvolgendo pure una Ford EcoSport, danneggiata nella parte posteriore. I due veicoli si trovavano parcheggiati uno vicino all'altro e il fuoco ha attecchito con estrema facilità, consumando la carrozzeria. Per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area è intervenuto il personale del 115.
Al termine delle attività, i caschi rossi hanno eseguito un sopralluogo alla presenza dei poliziotti del Commissariato di P.S., alla ricerca di elementi utili a stabilire la natura dell'episodio. Ieri sera, alle ore 19.00, un secondo incendio è inoltre divampato a Corato, in via Belvedere, all'esterno della chiesa del Sacro Cuore, mentre era in corso la santa messa: ad andare distrutta una Peugeot 308 (le fiamme hanno distrutto una Lancia Musa), come hanno potuto constatare i Vigili del Fuoco.
Anche in questo caso, dopo le operazioni di spegnimento - anche in questo caso le fiamme sono divampate dal vano motore - e messa in sicurezza, i rilievi sono stati effettuati dal personale del Distaccamento di Corato, a cui hanno partecipato gli agenti della Polizia Locale intervenuti anche per la gestione della viabilità.
