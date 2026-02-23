L'incendio in via Belvedere
L'incendio in via Belvedere
Cronaca

Fuoco a Corato. Divampano due incendi in città, distrutte quattro auto

Due gli interventi, nelle scorse ore, dei Vigili del Fuoco. I roghi sono scoppiati in via Imbriani e in via Belvedere

Corato - lunedì 23 febbraio 2026 11.17
La domenica appena trascorsa ha registrato altri due roghi ai danni di quattro auto. I casi - il più grave quello avvenuto fra sabato e domenica - si sono verificati, per cause ancora in fase di accertamento, fra la notte e la serata di ieri, costringendo all'intervento i Vigili del Fuoco. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito.

Il primo caso, alle ore 02.55 della notte fra sabato e ieri, s'è verificato in via Imbriani. Una Fiat 500L, parcheggiata lungo la strada, ha preso misteriosamente fuoco dal vano motore coinvolgendo pure una Ford EcoSport, danneggiata nella parte posteriore. I due veicoli si trovavano parcheggiati uno vicino all'altro e il fuoco ha attecchito con estrema facilità, consumando la carrozzeria. Per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area è intervenuto il personale del 115.

Al termine delle attività, i caschi rossi hanno eseguito un sopralluogo alla presenza dei poliziotti del Commissariato di P.S., alla ricerca di elementi utili a stabilire la natura dell'episodio. Ieri sera, alle ore 19.00, un secondo incendio è inoltre divampato a Corato, in via Belvedere, all'esterno della chiesa del Sacro Cuore, mentre era in corso la santa messa: ad andare distrutta una Peugeot 308 (le fiamme hanno distrutto una Lancia Musa), come hanno potuto constatare i Vigili del Fuoco.

Anche in questo caso, dopo le operazioni di spegnimento - anche in questo caso le fiamme sono divampate dal vano motore - e messa in sicurezza, i rilievi sono stati effettuati dal personale del Distaccamento di Corato, a cui hanno partecipato gli agenti della Polizia Locale intervenuti anche per la gestione della viabilità.
  • Incendi Corato
Una NMC sottotono cade contro la Capolista Lecce
23 febbraio 2026 Una NMC sottotono cade contro la Capolista Lecce
“Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione
23 febbraio 2026 “Finché per sempre non cadrà a pezzi”: romance, salute mentale e modelli positivi di relazione
Altri contenuti a tema
Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167 Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167 È accaduto alle ore 02.30 quando in via Salvi ha preso fuoco una Renault Mégane. Sul posto i Vigili del Fuoco
Capodanno tra festa e criticità: due feriti e un’auto incendiata Capodanno tra festa e criticità: due feriti e un’auto incendiata Escoriazioni per due giovani e un veicolo in fiamme nella notte di San Silvestro: sul posto i Vigili del Fuoco
Tornano gli incendi a Corato: brucia un'auto in via Gigante Tornano gli incendi a Corato: brucia un'auto in via Gigante Il rogo si è sviluppato nella notte, alle ore 03.00, nel mirino una Fiat Punto. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri
Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide» Le incendiano il mezzo agricolo, lo sfogo su Facebook: «L'invidia uccide» L'episodio in piena notte in via Mattei, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme
Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi Attualità Sicurezza a Corato: richiesta urgente di convocazione della Commissione dopo nuovi episodi criminosi I consiglieri di opposizione sollecitano un incontro straordinario per discutere misure di controllo in vista della festa patronale di San Cataldo
Incendio in via Sant'Elia, i residenti provano a spegnere le fiamme Incendio in via Sant'Elia, i residenti provano a spegnere le fiamme Il rogo, che ha coinvolto una Citroen C3, si è sviluppato la notte scorsa: in attesa dei soccorsi, gli abitanti hanno iniziato a gettare acqua
Incendio al frantoio Ribatti, le fiamme lambiscono alcuni silos di olio Incendio al frantoio Ribatti, le fiamme lambiscono alcuni silos di olio Il rogo ieri all'interno dell'azienda in via Castel del Monte, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri
Divampano le fiamme nella notte: distrutta un'auto in via Salvi Divampano le fiamme nella notte: distrutta un'auto in via Salvi Il rogo è scoppiato alle ore 02.45, ad andare in fumo una Fiat Idea. Sul posto i Vigili del Fuoco
Al via il secondo appuntamento del Laboratorio Diocesano della Formazione a Corato
23 febbraio 2026 Al via il secondo appuntamento del Laboratorio Diocesano della Formazione a Corato
Cecilia Gayle chiude la 46ª edizione del Carnevale Coratino
23 febbraio 2026 Cecilia Gayle chiude la 46ª edizione del Carnevale Coratino
Corato, così non va: vince l’Atletico Apricena 1-2. Zona retrocessione vicinissima
23 febbraio 2026 Corato, così non va: vince l’Atletico Apricena 1-2. Zona retrocessione vicinissima
Corato-Atletico Apricena, i neroverdi cercano il colpo salvezza
21 febbraio 2026 Corato-Atletico Apricena, i neroverdi cercano il colpo salvezza
Le ragioni del “SÍ” e del “NO” a confronto per il Referendum Giustizia 2026
21 febbraio 2026 Le ragioni del “SÍ” e del “NO” a confronto per il Referendum Giustizia 2026
Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle
21 febbraio 2026 Osservatorio Astronomico Andromeda: 15 anni con lo sguardo rivolto alle stelle
La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
21 febbraio 2026 La Virtus cerca conferme al PalaSassi e sfida la Junior Matera
Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»
21 febbraio 2026 Carne equina. Damiani (FI): «Vietare la macellazione aumenterebbe le importazioni»
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.