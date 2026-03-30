Cronaca
Prosegue la scia di incendi notturni: in fiamme una Fiat Punto
È accaduto in viale Diaz, dove è andata in fumo l'ennesima auto colpita per cause in fase di accertamento nella parte anteriore
Corato - lunedì 30 marzo 2026 23.11
Un'altra vettura distrutta dalle fiamme nella notte a Corato, dove l'emergenza incendi sembra non avere fine. È accaduto intorno all'una sull'estramurale della città, in viale Diaz, a ridosso dell'incrocio con via Ruvo, dove è andata in fumo una Fiat Punto, colpita, per cause ancora in fase di accertamento, nella parte anteriore.
Sul posto, per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sopraggiunti assieme alle auto dei Carabinieri e della Polizia di Stato: i primi, provenienti dal Distaccamento di Corato, hanno domato il rogo - le fiamme, secondo i rilievi, sono partite dal vano motore dell'auto - e messo in sicurezza l'area, mentre i militari della Stazione e gli agenti del Commissariato di P.S. hanno intanto avviato le indagini per poter ricostruire l'episodio.
Al termine delle attività, i caschi rossi, come da prassi in questi casi, hanno eseguito un sopralluogo, alla ricerca di elementi utili a stabilire la natura dell'episodio e impegnati nel tentativo di chiarimento dell'accaduto finalizzato a stabilire se il fatto - l'ennesimo episodio registrato nelle notti coratine dall'inizio del 2026 - sia attribuibile alla volontà di qualcuno. Gli investigatori, oltre agli accertamenti e ai rilievi del caso, hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.
In ogni caso, anche questa volta, il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha permesso di limitare i danni, sebbene l'auto sia stata completamente distrutta. Al momento, le cause rimangono in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, non escludendo quella dolosa che resta quella privilegiata.
Sul posto, per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sopraggiunti assieme alle auto dei Carabinieri e della Polizia di Stato: i primi, provenienti dal Distaccamento di Corato, hanno domato il rogo - le fiamme, secondo i rilievi, sono partite dal vano motore dell'auto - e messo in sicurezza l'area, mentre i militari della Stazione e gli agenti del Commissariato di P.S. hanno intanto avviato le indagini per poter ricostruire l'episodio.
Al termine delle attività, i caschi rossi, come da prassi in questi casi, hanno eseguito un sopralluogo, alla ricerca di elementi utili a stabilire la natura dell'episodio e impegnati nel tentativo di chiarimento dell'accaduto finalizzato a stabilire se il fatto - l'ennesimo episodio registrato nelle notti coratine dall'inizio del 2026 - sia attribuibile alla volontà di qualcuno. Gli investigatori, oltre agli accertamenti e ai rilievi del caso, hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.
In ogni caso, anche questa volta, il tempestivo intervento degli uomini del 115 ha permesso di limitare i danni, sebbene l'auto sia stata completamente distrutta. Al momento, le cause rimangono in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, non escludendo quella dolosa che resta quella privilegiata.
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