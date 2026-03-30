Prosegue la scia di incendi notturni: in fiamme una Fiat Punto

Un'altra vettura distrutta dalle fiamme nella notte a Corato, dove l'emergenza incendi sembra non avere fine. È accaduto intorno all'una sull'estramurale della città, in viale Diaz, a ridosso dell'incrocio con via Ruvo, dove è andata in fumo una, colpita, per cause ancora in fase di accertamento, nella parte anteriore.Sul posto, per le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza della zona, sono intervenuti i, sopraggiunti assieme alle auto deie della: i primi, provenienti dal, hanno domato il rogo - le fiamme, secondo i rilievi, sono partite dal vano motore dell'auto - e messo in sicurezza l'area, mentre i militari dellae gli agenti delhanno intanto avviato le indagini per poter ricostruire l'episodio.Al termine delle attività, i caschi rossi, come da prassi in questi casi, hanno eseguito un sopralluogo, alla ricerca di elementi utili a stabilire la natura dell'episodio e impegnati nel tentativo di chiarimento dell'accaduto finalizzato a stabilire se il fatto - l'ennesimo episodio registrato nelle notti coratine dall'inizio del 2026 - sia attribuibile alla volontà di qualcuno. Gli investigatori, oltre agli accertamenti e ai rilievi del caso, hanno già acquisito le immagini di videosorveglianza della zona.In ogni caso, anche questa volta, il tempestivo intervento degli uomini delha permesso di limitare i danni, sebbene l'auto sia stata completamente distrutta. Al momento, le cause rimangono in fase di accertamento. Gli inquirenti stanno vagliando ogni pista, non escludendo quella dolosa che resta quella privilegiata.