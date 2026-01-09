L'intervento dei Vigili del Fuoco
Un'altra auto in fiamme a Corato, il rogo al quartiere 167

È accaduto alle ore 02.30 quando in via Salvi ha preso fuoco una Renault Mégane. Sul posto i Vigili del Fuoco

Corato - venerdì 9 gennaio 2026 12.11
Ancora un auto divorata dalle fiamme nelle notti coratine, a meno di dieci giorni dal rogo avvenuto a San Silvestro. Questa volta, siamo in via Salvi, nel rione 167. L'automobile che, per motivi ancora da precisare, ha preso fuoco è una Renault Mégane, costringendo al rapido intervento i Vigili del Fuoco e anche i Carabinieri.

Alle ore 02.30, infatti, alcuni abitanti della zona, in piena notte, sono stati svegliati dall'odore acre del fumo e dalla scoppio degli pneumatici. Poi, vedendo dai vetri delle finestre le fiamme provenienti dall'auto si sono preoccupati e hanno subito lanciato l'allarme al 112. Sul posto si sono recati i militari della locale Stazione e i caschi rossi del Distaccamento cittadino impegnati, per alcuni lunghi minuti, ad avere le meglio sulle fiamme partite, molto probabilmente, dalla parte anteriore.

Fiamme che, fortunatamente, non hanno danneggiato gli altri veicoli parcheggiati nei paraggi. Terminata l'opera di spegnimento sono iniziati i rilievi da parte degli inquirenti. Sul posto non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, mentre saranno visionate le immagini delle videocamere di sorveglianza. L'asfalto, come al solito, resterà ora segnato indelebilmente, proprio come l'anima del proprietario del veicolo che ha visto la propria auto andare in fumo senza un perché.

Mille, ora, sono le ipotesi che si possono avanzare, altrettante le piste da seguire. Numerose, infine, le domande che attanagliano la gente sempre più sbigottita e rassegnata. Tre le auto prese di mira negli ultimi dieci giorni: il 31 dicembre il rogo in via Sant'Elia, il 3 gennaio quello in via Gravina, la notte trascorsa in via Salvi.
