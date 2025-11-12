L'intervento dei Vigili del Fuoco
Cronaca

Tornano gli incendi a Corato: brucia un'auto in via Gigante

Il rogo si è sviluppato nella notte, alle ore 03.00, nel mirino una Fiat Punto. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri

Corato - mercoledì 12 novembre 2025 15.23
Tornano gli incendi di auto a Corato, a poco più di due mesi dall'ultimo fatto, quando furono incendiate le auto dell'ispettore della Polizia Locale, Lamarca. Nella notte, alle ore 03.00, in via Gigante, il fuoco ha distrutto una Fiat Punto parcheggiata vicino ad alcuni stabili e l'intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio.

Le fiamme, infatti, partite dal vano motore, sono state domate dal personale del Distaccamento di Corato: arrivati sul posto, gli uomini del 115 hanno cercato di salvare il salvabile. C'è stato, però, poco da fare per l'auto che è stata, di fatto, devastata dalle fiamme, mentre dei rilievi per stabilire che cosa abbia innescato la scintilla iniziale si sono occupati i Carabinieri della locale Stazione che hanno svolto una perlustrazione dell'area a caccia di tracce, taniche sospette o inneschi.

Nulla di tutto questo, però, è stato rinvenuto sul luogo. Le cause dell'incendio, dunque, risultano essere ancora in corso di accertamento, mentre proseguono le indagini degli agenti. Questi ultimi, dopo la denuncia del proprietario del veicolo, sono, infatti, alla ricerca di eventuali immagini da estrapolare dalle videocamere di sorveglianza pubbliche e private dell'intero isolato. Gli inquirenti, inoltre, hanno già ascoltato la vittima del gesto, per cercare di risalire di inquadrare l'episodio.

I militari, ai quali sono affidate le indagini volte a chiarire se dietro l'episodio ci sia la mano di qualche responsabile, stanno lavorando sul caso che ha riacceso le luci sul fenomeno. Un caso isolato? Lo sperano tutti. A dire di più in tal senso, si spera, saranno i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della strada.
  • Incendi Corato
Altri contenuti a tema
