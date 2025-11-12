Tornano gli incendi a Corato: brucia un'auto in via Gigante

Tornano gli incendi di auto a Corato, a poco più di due mesi dall'ultimo fatto, quando furono incendiate le auto dell'ispettore della. Nella notte, alle ore 03.00, in via Gigante, il fuoco ha distrutto unaparcheggiata vicino ad alcuni stabili e l'intervento deiha evitato il peggio.Le fiamme, infatti, partite dal vano motore, sono state domate dal personale del: arrivati sul posto, gli uomini delhanno cercato di salvare il salvabile. C'è stato, però, poco da fare per l'auto che è stata, di fatto, devastata dalle fiamme, mentre dei rilievi per stabilire che cosa abbia innescato la scintilla iniziale si sono occupati idellache hanno svolto una perlustrazione dell'area a caccia di tracce, taniche sospette o inneschi.Nulla di tutto questo, però, è stato rinvenuto sul luogo. Le cause dell'incendio, dunque, risultano essere ancora in corso di accertamento, mentre proseguono le indagini degli agenti. Questi ultimi, dopo la denuncia del proprietario del veicolo, sono, infatti, alla ricerca di eventuali immagini da estrapolare dalle videocamere di sorveglianza pubbliche e private dell'intero isolato. Gli inquirenti, inoltre, hanno già ascoltato la vittima del gesto, per cercare di risalire di inquadrare l'episodio.I militari, ai quali sono affidate le indagini volte a chiarire se dietro l'episodio ci sia la mano di qualche responsabile, stanno lavorando sul caso che ha riacceso le luci sul fenomeno. Un caso isolato? Lo sperano tutti. A dire di più in tal senso, si spera, saranno i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della strada.