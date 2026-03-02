L'incendio divampato a Corato al negozio Apoox
Cronaca

Fiamme a mezzanotte: incendio danneggia un negozio di calzature

È successo in corso Garibaldi, nel mirino Apoox. Sul posto i Vigili del Fuoco, indagano gli agenti del Commissariato di Corato

Corato - lunedì 2 marzo 2026 15.35
Notte movimentata, a Corato, in pieno centro, dove i Vigili del Fuoco sono intervenuti a causa di un improvviso incendio che si è sprigionato all'esterno di Apoox, negozio di calzature e di accessori. Le fiamme, oltre a danneggiare l'ingresso dell'esercizio commerciale, hanno annerito anche parte della facciata del palazzo.

Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scaturito poco dopo la mezzanotte appena passata in corso Garibaldi, danneggiando l'ingresso dell'attività. Si è così sprigionato un fumo molto denso e carico di corpuscoli che ha annerito parte della facciata che ospita l'esercizio commerciale di vendita al pubblico. Il personale del 115 è stato avvisato all'istante e, proprio grazie al rapido arrivo di una squadra del Distaccamento di Corato, il danno strutturale è stato contenuto.

Ma, a livello commerciale, di sicuro, non indifferente. Domato definitivamente l'incendio e poi spente anche le fiamme residue, i caschi rossi hanno subito messo in sicurezza l'intera area, scongiurando ulteriori rischi per gli altri locali commerciali e soprattutto le tante abitazioni vicine. Ultimate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, gli operatori - ai Vigili del Fuoco si è aggiunta la Polizia di Stato - hanno svolto gli ordinari accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.

Al momento, però, considerata l'assenza di riscontri oggettivi che possano alimentare la pista dolosa, non è stata ancora verificata la reale matrice del rogo, che resta in fase di accertamento. Al vaglio degli agenti del Commissariato di P.S., a cui sono affidate le indagini, anche le immagini di videosorveglianza della zona.
