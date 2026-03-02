Fiamme a mezzanotte: incendio danneggia un negozio di calzature

Notte movimentata, a Corato, in pieno centro, dove isono intervenuti a causa di un improvviso incendio che si è sprigionato all'esterno di, negozio di calzature e di accessori. Le fiamme, oltre a danneggiare l'ingresso dell'esercizio commerciale, hanno annerito anche parte della facciata del palazzo.Il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti, è scaturito poco dopo la mezzanotte appena passata in corso Garibaldi, danneggiando l'ingresso dell'attività. Si è così sprigionato un fumo molto denso e carico di corpuscoli che ha annerito parte della facciata che ospita l'esercizio commerciale di vendita al pubblico. Il personale delè stato avvisato all'istante e, proprio grazie al rapido arrivo di una squadra del, il danno strutturale è stato contenuto.Ma, a livello commerciale, di sicuro, non indifferente. Domato definitivamente l'incendio e poi spente anche le fiamme residue, i caschi rossi hanno subito messo in sicurezza l'intera area, scongiurando ulteriori rischi per gli altri locali commerciali e soprattutto le tante abitazioni vicine. Ultimate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, gli operatori - aisi è aggiunta la- hanno svolto gli ordinari accertamenti per risalire all'origine dell'incendio.Al momento, però, considerata l'assenza di riscontri oggettivi che possano alimentare la pista dolosa, non è stata ancora verificata la reale matrice del rogo, che resta in fase di accertamento. Al vaglio degli agenti del, a cui sono affidate le indagini, anche le immagini di videosorveglianza della zona.