Un ordigno esplode vicino ad una villa a Corato: indagini in corso

Un ordigno è esploso ieri mattina nelle vicinanze di un'abitazione in via Notar Latea, a pochi chilometri dal centro abitato di Corato. Dopo la segnalazione arrivata al, il posto è stato raggiunto daie dai. Un dettaglio non trascurabile: lo stesso immobile, nel 2025, era stato colpito da un rogo.L'episodio è avvenuto intorno alle ore 05.00 di ieri, quando la zona, una traversa di via Trani, è stata scossa da una violenta esplosione registrata nelle immediate vicinanze di una villa che causato degli ingenti danni strutturali. A dare l'allarme, nel pomeriggio, sono stati proprio i proprietari dell'immobile che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale deldelche ha accertato come l'esplosione fosse riconducibile ad un ordigno artigianale.I danni registrati dai caschi rossi, ai quali s'è aggiunta un'ulteriore squadra proveniente dal, sono ingenti, tanto che l'immobile è stato dichiarato inagibile. Sul posto, in ausilio, sono intervenuti anche idellache hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto e hanno cercato di raccogliere tutti gli elementi utili per risalire al movente e al o ai responsabili del gesto. Al vaglio anche i sistemi di videosorveglianza dell'area.Non è la prima volta quell'immobile alla periferia della città finisce nel mirino. Il 16 novembre dello scorso anno, infatti, i proprietari trovarono la villa gravemente danneggiata da un incendio divampato nel corso della notte. In quell'occasione erano intervenuti i, constatando i danni e avviando gli accertamenti.