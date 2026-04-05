Cronaca
Un ordigno esplode vicino ad una villa a Corato: indagini in corso
L'episodio in via Notar Latea, ieri mattina. Non è la prima volta che i proprietari dell'immobile finiscono nel mirino
Corato - domenica 5 aprile 2026 22.30
Un ordigno è esploso ieri mattina nelle vicinanze di un'abitazione in via Notar Latea, a pochi chilometri dal centro abitato di Corato. Dopo la segnalazione arrivata al 112, il posto è stato raggiunto dai Vigili del Fuoco e dai Carabinieri. Un dettaglio non trascurabile: lo stesso immobile, nel 2025, era stato colpito da un rogo.
L'episodio è avvenuto intorno alle ore 05.00 di ieri, quando la zona, una traversa di via Trani, è stata scossa da una violenta esplosione registrata nelle immediate vicinanze di una villa che causato degli ingenti danni strutturali. A dare l'allarme, nel pomeriggio, sono stati proprio i proprietari dell'immobile che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 115 del Distaccamento di Corato che ha accertato come l'esplosione fosse riconducibile ad un ordigno artigianale.
I danni registrati dai caschi rossi, ai quali s'è aggiunta un'ulteriore squadra proveniente dal Comando Provinciale di Bari, sono ingenti, tanto che l'immobile è stato dichiarato inagibile. Sul posto, in ausilio, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto e hanno cercato di raccogliere tutti gli elementi utili per risalire al movente e al o ai responsabili del gesto. Al vaglio anche i sistemi di videosorveglianza dell'area.
Non è la prima volta quell'immobile alla periferia della città finisce nel mirino. Il 16 novembre dello scorso anno, infatti, i proprietari trovarono la villa gravemente danneggiata da un incendio divampato nel corso della notte. In quell'occasione erano intervenuti i Carabinieri, constatando i danni e avviando gli accertamenti.
L'episodio è avvenuto intorno alle ore 05.00 di ieri, quando la zona, una traversa di via Trani, è stata scossa da una violenta esplosione registrata nelle immediate vicinanze di una villa che causato degli ingenti danni strutturali. A dare l'allarme, nel pomeriggio, sono stati proprio i proprietari dell'immobile che hanno allertato i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 115 del Distaccamento di Corato che ha accertato come l'esplosione fosse riconducibile ad un ordigno artigianale.
I danni registrati dai caschi rossi, ai quali s'è aggiunta un'ulteriore squadra proveniente dal Comando Provinciale di Bari, sono ingenti, tanto che l'immobile è stato dichiarato inagibile. Sul posto, in ausilio, sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica dell'accaduto e hanno cercato di raccogliere tutti gli elementi utili per risalire al movente e al o ai responsabili del gesto. Al vaglio anche i sistemi di videosorveglianza dell'area.
Non è la prima volta quell'immobile alla periferia della città finisce nel mirino. Il 16 novembre dello scorso anno, infatti, i proprietari trovarono la villa gravemente danneggiata da un incendio divampato nel corso della notte. In quell'occasione erano intervenuti i Carabinieri, constatando i danni e avviando gli accertamenti.
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