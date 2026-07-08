​Palazzetto dello Sport di Corato: l’associazione Polis chiede un incontro con le società sportive

Trasparenza, chiarimenti e tutela dello sport coratino. Con questo obiettivo Polis annuncia un incontro straordinario con le associazioni e società sportive che usufruiscono del Palazzetto dello Sport di Corato. ​L'incontro si rende necessario per fare definitiva luce sulle recenti problematiche e sulle dinamiche gestionali e strutturali che stanno interessando l'impianto, creando disagi e incertezze tra gli addetti ai lavori, gli atleti e le famiglie.



​"Lo sport a Corato rappresenta un patrimonio sociale ed educativo fondamentale, che non può essere messo a rischio da situazioni poco chiare o da una gestione frammentaria", fanno sapere i rappresentanti di Polis. "È il momento di sedersi attorno a un tavolo, ascoltare la voce di chi vive il Palazzetto ogni giorno e capire esattamente cosa stia succedendo, per individuare soluzioni concrete e immediate."​



L'invito è esteso a tutti i presidenti e ai dirigenti delle realtà sportive locali che utilizzano la struttura. Nei prossimi giorni verranno comunicati la data, l'orario e il luogo specifici dell'incontro. ​Polis auspica la massima partecipazione da parte di tutte le componenti coinvolte, convinta che solo attraverso un confronto sinergico e trasparente si possa salvaguardare il futuro dello sport a Corato.