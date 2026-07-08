Polis Corato
Polis Corato
sport

​Palazzetto dello Sport di Corato: l’associazione Polis chiede un incontro con le società sportive

La nota del direttivo dell'associazione politica Polis

Corato - mercoledì 8 luglio 2026 11.47 Comunicato Stampa
Trasparenza, chiarimenti e tutela dello sport coratino. Con questo obiettivo Polis annuncia un incontro straordinario con le associazioni e società sportive che usufruiscono del Palazzetto dello Sport di Corato. ​L'incontro si rende necessario per fare definitiva luce sulle recenti problematiche e sulle dinamiche gestionali e strutturali che stanno interessando l'impianto, creando disagi e incertezze tra gli addetti ai lavori, gli atleti e le famiglie.

​"Lo sport a Corato rappresenta un patrimonio sociale ed educativo fondamentale, che non può essere messo a rischio da situazioni poco chiare o da una gestione frammentaria", fanno sapere i rappresentanti di Polis. "È il momento di sedersi attorno a un tavolo, ascoltare la voce di chi vive il Palazzetto ogni giorno e capire esattamente cosa stia succedendo, per individuare soluzioni concrete e immediate."​

L'invito è esteso a tutti i presidenti e ai dirigenti delle realtà sportive locali che utilizzano la struttura. Nei prossimi giorni verranno comunicati la data, l'orario e il luogo specifici dell'incontro. ​Polis auspica la massima partecipazione da parte di tutte le componenti coinvolte, convinta che solo attraverso un confronto sinergico e trasparente si possa salvaguardare il futuro dello sport a Corato.
  • Sport
Usi impropri dell'acqua potabile a Corato: «Servono controlli e sanzioni»
8 luglio 2026 Usi impropri dell'acqua potabile a Corato: «Servono controlli e sanzioni»
Carnevale Estivo Molfetta & Corato, confermati gli appuntamenti del 17 e 18 luglio
8 luglio 2026 Carnevale Estivo Molfetta & Corato, confermati gli appuntamenti del 17 e 18 luglio
Altri contenuti a tema
Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito Altri sport Una festa l'all star game di Tuttanaltrastoria al Palalosito Puglia Nord e Puglia Sud si sono sfidate in un match bello e spettacolare, vinto alla fine dalla Puglia Nord per 75-71
“All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17 “All Another Star Game”: a Corato il primo All-Star Game Under 17 Il 4 maggio i migliori talenti di Puglia e Basilicata in campo
La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera Basket La Fas Basket Corato riceve al Palalosito la Capolista Matera Sarà la penultima gara interna di regular season dei coratini
Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026 Eventi Puglia Trail: cerimonia di premiazione 2025 e novità 2026 Un viaggio tra passione e scoperta del territorio
Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro Basket Sconfitta nel finale per la Fas Basket Corato a Catanzaro Non riesce il colpo esterno alla Fas Basket Corato
Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale Eventi Puglia Trail 2025: a Corato la cerimonia di premiazione del trail running regionale Si svolgerà domenica 1 febbraio
Adriatica Industriale Virtus, serve una reazione: sabato al PalaLosito arriva Trani Basket Adriatica Industriale Virtus, serve una reazione: sabato al PalaLosito arriva Trani Il momento non è dei più semplici per la Virtus, reduce da un periodo complicato
Tennistavolo, Ruvo e Corato unite nel nome di Antonio Ficco Tennis Tennistavolo, Ruvo e Corato unite nel nome di Antonio Ficco Incontro amichevole commemorativo: parità sul campo, vittoria dei valori sportivi
Custodi di Terra e Memoria
8 luglio 2026 Custodi di Terra e Memoria
Fiat Punto in fiamme ieri sera in via M.R. Imbriani
8 luglio 2026 Fiat Punto in fiamme ieri sera in via M.R. Imbriani
La voce della giunta: CoratoViva intervista Beniamino Marcone
7 luglio 2026 La voce della giunta: CoratoViva intervista Beniamino Marcone
Bitumazione in via San Magno: al via stasera i lavori notturni, cambia la viabilità
6 luglio 2026 Bitumazione in via San Magno: al via stasera i lavori notturni, cambia la viabilità
Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico
6 luglio 2026 Incendio in via Andria, in fiamme parte di un deposito di materiale idraulico
L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato
6 luglio 2026 L’estramurale delle meraviglie: viaggio semiserio nella nuova infrastruttura di Corato
Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
6 luglio 2026 Fitto Casa 2024: pubblicate le graduatorie definitive
Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
6 luglio 2026 Meditrans investe nel futuro con il workshop “Innovarsi per Innovare”: formazione, digitalizzazione e crescita condivisa
© 2016-2026 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.