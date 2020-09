«Caro futuro governatore... il centro di riabilitazione di viale Cadorna è in condizioni disastrose»

La formula scelta è quella della lettera aperta per denunciare, però, la situazione in cui versa il centro di medicina fisica e riabilitativa di Corato. Un centro della ASL che, come è noto, è alloggiato in alcuni garage sull'extramurale. Di certo non una collocazione idonea ad ospitare un servizio importante destinato a persone in uno stato di salute non certamente ottimale.Di seguito la lettera aperta dei candidati alla carica di consigliere comunale nella lista della Lega Tina Leo e Maurizio Piarulli.Caro futuro governatoreSiamo due candidati al consiglio comunale della nostra città, Corato. Avevamo sempre sentito parlare delle condizioni disastrose in cui versava il centro di medicina fisica e riabilitativa, sito in viale Cadorna, ma nella mattinata di oggi abbiamo voluto visitare la struttura. I locali risultano non essere a norma, educatori e neuropsichiatri sono costretti a svolgere attività e compiti differenti,in una sola stanza, con pazienti differenti interessati da problematiche di vario genere.Nonostante la giornata sia fresca, la temperatura interna toccava i 30°. Qualcuno sa che in quei garage l'utenza è costituita esclusivamente da disabili, minori e pazienti neuropsichiatrici?Qualcuno sa che i dipendenti si sono attrezzati a loro spese con tende, ventilatori e stufe per l'inverno? Qualcuno sa che sicurezza e igiene sono basilari per servizi socio-sanitari? In un paese di circa cinquantamila abitanti è normale avere liste di attesa per una prima visita di circa un anno e mezzo?Quei servizi vanno urgentemente spostati in locali e aree idonee e adeguate.Confidiamo in una immediata risoluzione del problema.