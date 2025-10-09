Il Lions Club di Corato invita la cittadinanza a partecipare all'evento "I Lions incontrano la città", in programma venerdì 10 ottobre 2025, dalle ore 16.00 alle 19.00, presso l'Atrio di Palazzo Gioia, in Piazza Sedile a Corato.L'iniziativa nasce con l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra il Club e la comunità, presentando i principali service promossi dai Lions e le attività sostenute dalla Fondazione Lions International, che da anni contribuisce a progetti di solidarietà, salute, ambiente e sviluppo culturale.Durante l'incontro, i soci Lions illustreranno le iniziative in corso e i progetti futuri, offrendo ai cittadini l'occasione di conoscere da vicino il valore del servizio volontario che contraddistingue l'associazione a livello locale e internazionale."Vogliamo condividere con la città ciò che i Lions fanno ogni giorno per migliorare la qualità della vita delle persone, promuovere la solidarietà e rafforzare il senso di comunità" – dichiarano gli organizzatori.L'evento rappresenta anche un momento di ascolto e confronto aperto, in cui raccogliere idee, proposte e bisogni del territorio, con la convinzione che solo insieme si possa costruire un futuro migliore.